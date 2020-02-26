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Microsoft заявила о влиянии коронавируса на прибыль

Microsoft заявила о влиянии коронавируса на прибыль

Компания Microsoft снизила свою оценку выручки за текущий квартал, заявив, что почувствует влияние вспышки коронавируса с более низкими продажами программного обеспечения Windows и устройств Surface.

Microsoft стала очередной компанией, которая предупредила о финансовых последствиях от коронавируса.

«Хотя мы видим, что сильный спрос на Windows соответствует нашим ожиданиям, система поставок возвращается к нормальной работе более медленными темпами, чем ожидалось», – говорится в выдержке из заявления Microsoft.

Компания заявила, что в текущем финансовом квартале ее доходы не будут соответствовать более ранним прогнозам, а Windows и Surface «почувствуют более негативное влияние, чем предполагалось ранее».

Вспышка коронавируса в Китае и связанное с этим закрытие заводов и магазинов в регионах, затронутых эпидемией, окажет влияние более чем на 5 млн компаний по всему миру – к такому выводу пришли аналитики исследовательской компании Dun & Bradstreet. Эксперты отмечают, что пока сложно судить о реальном влиянии коронавируса на мировой бизнес и экономику.

По материалам Коммерсантъ
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