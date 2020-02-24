В Киеве анонсировали открытие двух казино за $30 млн

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В киевском отеле Hilton собираются открыть казино площадью около 1 тыс. кв. метров. Как сообщил в комментарии The Page совладелец отеля и сооснователь медиагруппы “1+1” Борис Фуксман, позже в данном отеле откроют еще одно игорное заведение, которое будет вдвое больше по площади.
Инвестиции в оборудование для казино в 1 тыс. кв. м., по предварительным оценкам, составят $20-25 млн.
Как добавил Фуксман, уже также есть проект подземного казино в Hilton Kyiv, площадь которого составит 2 тыс. кв. метров. Только в его строительство вложат $5 млн, а во сколько обойдется оборудование – пока неизвестно.
Напомним, в конце прошлого года министр внутренних дел Арсен Аваков в рамках борьбы с нелегальным игорным бизнесом потребовал от Нацполиции закрыть все игорные заведения в Украине. По всей стране силовики начали масштабную кампанию. По состоянию на 20 января 2020 года правоохранители ликвидировали почти тысячу подпольных клубов.
Верховная Рада Украины в январе 2020 года 260 голосами поддержала в первом чтении проект закона о легализации игорного бизнеса в Украине. Документ предполагает разрешить работу казино, которые закон будет регулировать в соответствии с европейскими тенденциями.
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