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Фонд гарантирования отправил на ликвидацию банк Пшонки

Фонд гарантирования отправил на ликвидацию банк Пшонки

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам ПАО “БГ Банк”.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.

“26 февраля 2020 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО “БГ Банк” были представлены документы государственному Регистратору юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица”, – говорится в сообщении.

В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении 26 февраля 2020 года выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам БГ Банка.

Отмечается, что в рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчики ПАО “БГ Банк” получили 270,85 млн грн, что составляет 97,3% от общей гарантированной суммы.

По материалам Економічна Правда
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