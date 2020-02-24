Фонд гарантирования отправил на ликвидацию банк Пшонки

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Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершил выплаты гарантированных сумм возмещения вкладчикам ПАО “БГ Банк”.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования.
“26 февраля 2020 года уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц на ликвидацию ПАО “БГ Банк” были представлены документы государственному Регистратору юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований для государственной регистрации прекращения банка как юридического лица”, – говорится в сообщении.
В связи с этим Фонд гарантирования сообщает о завершении 26 февраля 2020 года выплаты гарантированных сумм возмещения средств вкладчикам БГ Банка.
Отмечается, что в рамках выплаты гарантированного возмещения вкладчики ПАО “БГ Банк” получили 270,85 млн грн, что составляет 97,3% от общей гарантированной суммы.
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