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Первый ипотечный форум и ипотека в 2020 году

4 марта 2020 состоится Первый ипотечный форум Украины «Ипотека – инструмент быстрого развития экономики», мероприятие, на котором запланировано подписание меморандума между Кабинетом министров Украины, Национальным банком Украины и Конфедерацией строителей Украины, и который позволит запустить доступное ипотечное кредитование в Украине уже в этом году.

Именно такое обещание дают главные организаторы – Украинский клуб недвижимости (URE Club), PRO.Property и Конфедерация строителей Украины.

В программу форума включены три дискуссионные панели, на которых в открытом диалоге представители органов государственной власти, банков, застройщиков, профильных организаций и страховых компаний совместно сформируют дорожную карту для запуска ипотечного кредитования. На мероприятии

Регистрация на участие в форуме открыта. Количество мест ограничено.

Мероприятие пройдет также при поддержке таких компаний, как ЛУН.ua, Киевгорстрой, КАН Девелопмент, Кредобанк, при содействии: АСС, СУП, ТПП Украины и ФРУ, Red Community, AСНУ, m2 Poland.

Место проведения: КВЦ Парковый, Парковая дорога, 16 А, г. Киев

По материалам Pro.Property
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