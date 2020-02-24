Первый ипотечный форум и ипотека в 2020 году

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4 марта 2020 состоится Первый ипотечный форум Украины «Ипотека – инструмент быстрого развития экономики», мероприятие, на котором запланировано подписание меморандума между Кабинетом министров Украины, Национальным банком Украины и Конфедерацией строителей Украины, и который позволит запустить доступное ипотечное кредитование в Украине уже в этом году.
Именно такое обещание дают главные организаторы – Украинский клуб недвижимости (URE Club), PRO.Property и Конфедерация строителей Украины.
В программу форума включены три дискуссионные панели, на которых в открытом диалоге представители органов государственной власти, банков, застройщиков, профильных организаций и страховых компаний совместно сформируют дорожную карту для запуска ипотечного кредитования. На мероприятии
Регистрация на участие в форуме открыта. Количество мест ограничено.
Мероприятие пройдет также при поддержке таких компаний, как ЛУН.ua, Киевгорстрой, КАН Девелопмент, Кредобанк, при содействии: АСС, СУП, ТПП Украины и ФРУ, Red Community, AСНУ, m2 Poland.
Место проведения: КВЦ Парковый, Парковая дорога, 16 А, г. Киев
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