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Samsung анонсировала новый чип для защиты данных (фото)

Samsung анонсировала новый чип для защиты данных (фото)

К современным смартфонам выдвигаются строгие требования безопасности. И многие устройства уже имеют аппаратное шифрование для защиты конфиденциальной информации. Сегодня компания Samsung представила новую разработку: чип S3K250AF и оптимизированное ПО, которое обеспечивает безопасность личных данных в изолированном хранилище.

Южнокорейский гигант электроники представил решение «под ключ» Secure Element для мобильных устройств, сертифицированное по стандарту Common Criteria Evaluation Assurance Level 5+. В Secure Element (SE) используется комбинация из микросхемы безопасности S3K250AF и оптимизированного программного обеспечения для защиты важных данных в изолированном хранилище.


Фото: news.samsung.com

В чипе надёжно сохраняется такая информация, как PIN-коды, пароли, отпечатки пальцев, сканирование лиц, учётные данные и многое другое. Эта информация записывается непосредственно в память SE, и доступа к ней нет даже у ОС смартфона. Поэтому если «операционка» устройства заражена каким-то вредоносным приложением, у мошенников не будет доступа к личным данным. Чип общается с платёжными терминалами напрямую, а также предлагает защиту от лазерных атак, сбоев питания и обратного инжиниринга. Кроме того, Secure Element позволяет управлять неудачными попытками и предотвращать повторные атаки, принимая в качестве действительного только последний запрос аутентификации.

«Эффективные меры безопасности стали ключевой особенностью современных «умных» устройств, поскольку в них хранятся ключи к личным данным пользователей, связанным с такими сервисами, как облачные хранилища и финансовые инструменты», — говорит старший вице-президент System LSI Samsung Electronics Донхо Шин.

Samsung сообщила, что чип находится в массовом производстве и уже используется в линейке Galaxy S20. Кроме того, другие производители также могут использовать Secure Element в своих продуктах.

По материалам 4pda
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