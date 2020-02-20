Межбанк: паника из-за коронавируса и провал аукциона Минфина давали отличный шанс покачать курс

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Среда стала одним из самых нервных дней на валютном рынке этой недели, но в целом – закончилась для гривны достаточно нормально.
На фоне ближайших погашений предыдущих выпусков облигаций – плохие результаты вчерашнего аукциона Минфина по размещению ОВГЗ (продал бумаг всего на 1,6 млрд гривен, хотя и смог сохранить доходность по ним в пределах до 10% годовых) – создавали реальную угрозу для валютного межбанка 26 февраля. Паника из-за коронавируса и провал аукциона Минфина, умело подогреваемые и раздуваемые спекулянтами – давали им отличный шанс покачать курс и заработать на слабонервных.
С этого торги и начались, когда рынок по доллару стартовал с уровня 24,63/24,65 гривен – т.е. сразу выше на 9 копеек по сравнению с закрытием вторника. Спрос превышал предложение. А часть продавцов откровенно не торопились заключать сделки на крупные суммы, ожидая взрыва котировок.
К 11 часам напряжение на торгах уже было на пике и доллар вырос до 24,65/24,675. Нацбанк не спешил продавать валюту, хотя часть покупателей уже поглядывали в его сторону. До 12:00 спрос превышал предложение и котировки закрепились на отметке 24,65/24,67.
Но на выручку гривне пришли продажи госбанков. В основном “светился” Укргазбанк, хотя и другие из них тоже поучаствовали в процессе. Они начали продавать валюту, чем стабилизировали спрос и предложение. К обеду основная часть продавцов и покупателей сошлись на курсе доллара 24,61/24,63 и рынок более-менее успокоился.
После 14 часов предложение начало незначительно превышать спрос и поэтому доллар стал дешеветь: до 24,60/24,62 к 15:00 и до 24,59/24,615 к концу сессии.
Завтра особого притока валюты не предвидится и влияние крупных местных игроков на курсовой тренд усилится.
Главные события 26 февраля на межбанке:
1). Доллар с утренних 24,63/24,65 гривен подешевел до 24,59/24,615 к завершению сессии;
2). Нацбанк сегодня снова не выходил на рынок, а спрос и предложение на торгах выравнялись благодаря продажам госбанков;
3). Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,6558 гривен, а официальный на 27 февраля составил 24,649 гривны за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,59 / 24,61
евро – 26,74 / 26,76
российский рубль – 0,3761 / 0,3766
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0889 / 1,0890
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