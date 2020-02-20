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Правительство "открыло" космос для частных компаний

Правительство "открыло" космос для частных компаний

Кабинет министров разрешил привлекать к космической деятельности частные предприятия, что увеличит количество рабочих мест и будет способствовать развитию высокотехнологичной промышленности.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

“Правительство сняло запрет на ведение космической деятельности частными предприятиями. Данное решение принято для реализации Закона Украины “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно государственного регулирования космической деятельности”. Соответствующее решение принято на заседании Правительства 26 февраля 2020”, – говорится в сообщении.

В частности, предполагается, что отныне субъекты хозяйствования частной формы собственности могут получить разрешение на ведение таких видов космической деятельности:

  • испытания (кроме компьютерных) ракет-носителей, в том числе их агрегатов и составных частей и космических аппаратов,
  • запуски ракет-носителей или космических аппаратов,
  • управление космическими аппаратами на околоземной орбите или в космическом пространстве и возвращение космических аппаратов или их составных частей с околоземной орбиты или космического пространства на Землю.

Отмечается, что принятый на заседании правительства Порядок, кроме выдачи разрешений, также регулирует отказы в выдаче и аннулирование разрешений на ведение отдельных видов космической деятельности.

Кроме этого, частные предприятия, которые намерены вести космическую деятельность, должны подать центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему реализацию государственной политики в сфере космической деятельности, декларацию о ведении хозяйственной деятельности. Такая декларация является инструментом вхождения на рынок космических технологий для субъектов космической деятельности частной формы собственности.

“Снятие запрета на ведение космической деятельности частными предприятиями увеличит количество рабочих мест и будет способствовать развитию высокотехнологичной промышленности”, – подчеркнула заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди.

По ее словам, правительственное решение также поможет увеличить объем инвестиций в отрасль уже в первом квартале 2020 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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