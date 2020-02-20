Приняли новые правила маркировки автомобильных шин

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Совет ЕС принял новые правила маркировки автомобильных шин, которые позволят уменьшить потребление топлива.
Кроме этого, они включают такие параметры, как влияние на сцепление с мокрой, заснеженной или обледенелой дорожной поверхностью, а также уровень шума, сообщают на сайте Европейского совета.
Это даст потребителям возможность выбирать более безопасные, “тихие” и энергоэффективные шины.
Таким образом, новая система маркировки шин имеет целью снижение вредных выбросов и уровня шума на дорогах, а также повышение дорожной безопасности.
Новые правила вступят в силу после принятия Европарламентом и обнародования в официальном журнале ЕС.
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