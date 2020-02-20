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Приняли новые правила маркировки автомобильных шин

Приняли новые правила маркировки автомобильных шин

Совет ЕС принял новые правила маркировки автомобильных шин, которые позволят уменьшить потребление топлива.

Кроме этого, они включают такие параметры, как влияние на сцепление с мокрой, заснеженной или обледенелой дорожной поверхностью, а также уровень шума, сообщают на сайте Европейского совета.

Это даст потребителям возможность выбирать более безопасные, “тихие” и энергоэффективные шины.

Таким образом, новая система маркировки шин имеет целью снижение вредных выбросов и уровня шума на дорогах, а также повышение дорожной безопасности.

Новые правила вступят в силу после принятия Европарламентом и обнародования в официальном журнале ЕС.

По материалам Газета по-Украински
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