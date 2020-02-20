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Зеленский подписал закон об администрировании налогов

Зеленский подписал закон об администрировании налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве” (№1209-1).

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Так, в графе “Даты и состояние прохождения” указано, что закон подписан, и уточняется, что 24 февраля документ был возвращен с подписью от Президента.

Что предусматривается законом:

  • введение ответственности за штрафы или ущерб, причиненный налогоплательщику в случае нарушения его прав;
  • документ содержит также ряд норм, направленных на противодействие уклонению от налогообложения крупным бизнесом;
  • совершенствуется электронный кабинет налогоплательщика и порядок электронного общения между налогоплательщиком и контролирующим органом;
  • вносятся изменения в ряд законодательных актов Украины. Законом уточнен порядок направления требования об уплате недоимки по единому взносу и изменен размер санкций за нарушение требований закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»;
  • уточнена формула расчета удельного веса стоимости реализованных сельскохозяйственных товаров, при достижении которой у сельскохозяйственного товаропроизводителя возникает право на получение бюджетной дотации в соответствии с законом «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины”;
  • приняты изменения в закон «О судебном сборе» по максимальной величине ставки судебного сбора при подаче в административный суд апелляционной или кассационной жалобы на решение суда;
  • введено лицензирование как производства жидкостей, используемых в электронных сигаретах, так и на розничную торговлю ими.

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По материалам Finance.UA
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