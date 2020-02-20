Зеленский подписал закон об администрировании налогов

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве” (№1209-1).

Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.

Так, в графе “Даты и состояние прохождения” указано, что закон подписан, и уточняется, что 24 февраля документ был возвращен с подписью от Президента.

Что предусматривается законом:

введение ответственности за штрафы или ущерб, причиненный налогоплательщику в случае нарушения его прав;

документ содержит также ряд норм, направленных на противодействие уклонению от налогообложения крупным бизнесом;

совершенствуется электронный кабинет налогоплательщика и порядок электронного общения между налогоплательщиком и контролирующим органом;

вносятся изменения в ряд законодательных актов Украины. Законом уточнен порядок направления требования об уплате недоимки по единому взносу и изменен размер санкций за нарушение требований закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование»;

уточнена формула расчета удельного веса стоимости реализованных сельскохозяйственных товаров, при достижении которой у сельскохозяйственного товаропроизводителя возникает право на получение бюджетной дотации в соответствии с законом «О государственной поддержке сельского хозяйства Украины”;

приняты изменения в закон «О судебном сборе» по максимальной величине ставки судебного сбора при подаче в административный суд апелляционной или кассационной жалобы на решение суда;

введено лицензирование как производства жидкостей, используемых в электронных сигаретах, так и на розничную торговлю ими.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫