Зеленский подписал закон об администрировании налогов

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по совершенствованию администрирования налогов, устранению технических и логических неувязок в налоговом законодательстве” (№1209-1).
Об этом говорится в карточке законопроекта на сайте Верховной Рады.
Так, в графе “Даты и состояние прохождения” указано, что закон подписан, и уточняется, что 24 февраля документ был возвращен с подписью от Президента.
Что предусматривается законом:
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