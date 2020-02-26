0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

Reebok представил "растительные" кроссовки (фото)

Reebok представил "растительные" кроссовки (фото)

Американская компания по производству спортивной одежды и аксессуаров Reebok заявила, что осенью пустит в продажу экологические кроссовки Floatride GROW. Спортивная обувь полностью выполнена на основе растительных и экологически безопасных материалов, пишет Faina Idea.

Модель позиционируется как беговая. Кроссовки изготовлены преимущественно из пены водорослей семейства bloom и некоторых других похожих материалов.

Фото Reebok: кроссовки Floatride GROW

Судя по представленным снимкам, обувь будет иметь кремовый цвет с золотистыми вставками.

Также в Reebok заявили, что особое внимание уделили эко-стельке. Она будет адаптироваться к особенностям ступни.

Стоимость “растительных” кроссовок в компании не назвали. Но эксперты предполагают, что цена будет доступной, поскольку модель рассчитана на покупателей со средним бюджетом.

По материалам Корреспондент.net
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.