Reebok представил "растительные" кроссовки (фото)

Американская компания по производству спортивной одежды и аксессуаров Reebok заявила, что осенью пустит в продажу экологические кроссовки Floatride GROW. Спортивная обувь полностью выполнена на основе растительных и экологически безопасных материалов, пишет Faina Idea.

Модель позиционируется как беговая. Кроссовки изготовлены преимущественно из пены водорослей семейства bloom и некоторых других похожих материалов.

Фото Reebok: кроссовки Floatride GROW

Судя по представленным снимкам, обувь будет иметь кремовый цвет с золотистыми вставками.

Также в Reebok заявили, что особое внимание уделили эко-стельке. Она будет адаптироваться к особенностям ступни.

Стоимость “растительных” кроссовок в компании не назвали. Но эксперты предполагают, что цена будет доступной, поскольку модель рассчитана на покупателей со средним бюджетом.