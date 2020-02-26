Reebok представил "растительные" кроссовки (фото)

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Американская компания по производству спортивной одежды и аксессуаров Reebok заявила, что осенью пустит в продажу экологические кроссовки Floatride GROW. Спортивная обувь полностью выполнена на основе растительных и экологически безопасных материалов, пишет Faina Idea.
Модель позиционируется как беговая. Кроссовки изготовлены преимущественно из пены водорослей семейства bloom и некоторых других похожих материалов.
Фото Reebok: кроссовки Floatride GROW
Судя по представленным снимкам, обувь будет иметь кремовый цвет с золотистыми вставками.
Также в Reebok заявили, что особое внимание уделили эко-стельке. Она будет адаптироваться к особенностям ступни.
Стоимость “растительных” кроссовок в компании не назвали. Но эксперты предполагают, что цена будет доступной, поскольку модель рассчитана на покупателей со средним бюджетом.
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