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В Украине нашли мошеннический фиктивный банк

В Украине нашли мошеннический фиктивный банк

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку обнаружила в сети Интернет и социальных сетях предложение инвестировать в акции несуществующего «Украинского народного банка», который называет себя «инвестиционный проект».

Этот фиктивный «банк» комиссия увидела в рамках мониторинга сомнительных финансовых проектов («скам-проекты»), которые обещают украинцам быстрый и гарантированный доход.

НКЦБФР видит, что информация, размещенная по ссылке https://unb.name, является мошенничеством, несет угрозу введения в заблуждение граждан, создает риски потери ими средств из-за финансовой и инвестиционной неосведомленности. Информация о потенциально противоправной деятельности на территории страны направлена в правоохранительные органы.

«В Государственном реестре банков, который ведет Национальный банк и который содержит сведения о государственной регистрации всех банков, отсутствует информация об «Украинском народном банке». Согласно закону «О банках и банковской деятельности», банком может называться только юридическое лицо, имеющее банковскую лицензию и сведения о которой внесены в Государственный реестр банков», – отметили в НКЦБФР.

Также в Государственном реестре выпусков ценных бумаг, который ведет НКЦБФР и содержит сведения в отношении всех зарегистрированных выпусков ценных бумаг, отсутствует информация о государственной регистрации выпуска акций эмитента с таким наименованием.

«При попытке купить акции указанного проекта через его веб-сайт, пользователю предлагаются три варианта оплаты за акции: Money Storage, Perfect Money и оплата в криптовалюте Bitcoin. Функция оплаты банковской картой якобы предусмотрена, но не работает. Доступные пользователю варианты оплаты являются электронными кошельками, платежи через которые практически невозможно отследить и установить, куда были переведены средства клиента», – отметили в НКЦБФР.

На веб-сайте проекта отсутствует любая правовая информация в отношении юридического лица и оснований предоставления им инвестиционных услуг. В личном кабинете пользователя есть ссылка на такие разделы, как «Документы», «Контакты компании», «Условия пользования», «Политика конфиденциальности», но все они не работают.

По материалам Финансовый клуб
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