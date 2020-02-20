Совет НБУ оценил денежно-кредитную политику в 2019 году

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Совет Национального банка заслушал отчет правления НБУ по выполнении основных принципов денежно-кредитной политики в 2019 году.
Председатель совета НБУ Богдан Данилишин сообщил, что совет НБУ в целом одобрил отчет, однако предоставила правлению центробанка соответствующие рекомендации.
«По результатам обсуждения совет, в частности, решил: признать деятельность правления Национального банка по выполнению Основных принципов денежно-кредитной политики в 2019 году такой, что хоть и способствовала достижению утвержденной Основными принципами инфляционной цели по состоянию на конец 2019 года, но не в полной мере учла эффект переноса укрепления курса гривны на потребительские цены и влияние на экономический рост в последнем квартале 2019 года», – пишет Данилишин.
Совет Национального банка рекомендует правлению до конца второго квартала 2020 года актуализировать исследования и оценки эффекта переноса укрепления обменного курса на индексы цен в Украине.
Также совет НБУ рекомендует усовершенствовать аналитическую работу центробанка по идентификации фундаментальных трендов укрепления обменного курса, оценки равновесного сальдо текущего счета платежного баланса и оценки равновесного обменного курса.
Пересмотреть тактику достижения инфляционной цели и поддержки низкого и стабильного уровня инфляции в среднесрочной перспективе (3-5 лет) с учетом рисков, которые могут негативно влиять на инфляцию.
Кроме этого, Совет Нацбанка предоставил рекомендации Кабинету Министров: принять меры для устранения структурных деформаций на внутреннем финансовом рынке, связанных с доминированием заимствований государства; рассмотреть возможность разработки действенных мер, которые должны способствовать снижению зависимости поступлений в государственный бюджет от колебаний обменного курса.
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