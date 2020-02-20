У Гончарука задумали изменить налоговую систему: какие нововведеня ждут ФЛП

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Украинская налоговая система делает неконкурентоспособными компании, которые не используют «упрощенку». Провести в Украине полноценную налоговую реформу будет очень трудно.
Об этом в эфире Радио НВ заявил Иван Миклош, советник премьер-министра Алексея Гончарука, экс-министр финансов Словакии.
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«Премьер — сильный сторонник налоговой реформы. Но надо иметь еще более широкую поддержку. Надо, чтобы в парламенте большинство депутатов это поддерживали. Нельзя только немножко поменять нынешнюю систему, потому что она очень плохая, очень странная. Провести настоящую налоговую реформу будет очень трудно, потому что это политически чувствительно», — сказал Миклош.
По его словам, одной из предпосылок настоящей налоговой реформы является отмена «упрощенки» (Упрощенной системы налогообложения. – Ред.) для ФЛП.
«Это приводит к системе, когда богатые люди, которые очень много зарабатывают, платят намного меньше налогов, чем бедные люди, например, учителя, другие профессии», – пояснил Миклош.
По его словам, сегодняшняя налоговая система в Украине – крайне неустойчивая.
«Система, когда некоторые платят меньше – 5−7% (налогов) – и другие платят более 40% (ЕСВ плюс НДФЛ), это создает давление на тех, кто платит все налоги, чтобы они тоже использовали упрощенную систему, или они не будут способны конкурировать», – сказал советник премьера.
«ФЛП используются у тех, у кого зарплата и так очень-очень высокая, у айтишников, у адвокатов, врачей», — добавил он.
По мнению Миклоша, без отмены подобного налогового неравенства невозможно создать «нейтральную справедливую налоговую систему, бороться с теневой экономикой».
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