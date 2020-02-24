Безопасные онлайн-покупки: 5 полезных советов

Финансовая киберпреступность способна нанести серьезный удар по мировой экономике. От нее могут пострадать инновации и инвестиции. Пройдет немного времени, и этот преступный бизнес по прибыльности может превзойти всю глобальную наркоторговлю. По прогнозам агентства Cybersecurity Ventures, киберпреступность набирает обороты, и к 2021 году общий ущерб от нее обойдется миру в 6 триллионов долларов в год, в сравнении с 3 триллионами долларов в 2015 году.

Глобальная статистика складывается из тысяч частных случаев. Бывает, покупатели лишаются своих средств на карте при покупке в интернете товара на незначительную сумму. Чтобы обезопасить ваш онлайн-шопинг, редакция подготовила пять простых советов.

Что нужно делать…

1. Покупать при подключении к защищенной сети

Важно не проводить операции онлайн при подключении к общественному Wi-Fi, если не хотите, чтобы данные вашей карты попали в руки мошеннику. Лучше это делать в защищенной домашней сети. Если необходимо произвести оплату или сделать покупку вне дома, воспользуйтесь мобильным интернетом. Также рекомендуем отключить автоконнект на вашем устройстве, чтобы закрыть доступ к нему для подозрительной общественной сети в парке или кафе.

Обезопасить домашнее Wi-Fi-подключение от вторжений посторонних пользователей можно при помощи шифрования сети ключом WPA2/PSK. Еще более надежный способ – фильтрация доступа устройств по IP.

2. Определить фишинговый сайт и покинуть его

Сразу стоит обратить внимание на адрес сайта – протокол https:// подтверждает надежное шифрование и безопасность данных. Если в адресной строке есть значок замка, значит, подключение имеет сертификат безопасности. Сайты с протоколом http:// чаще всего не защищены. Вводя данные карты на таком сайте, вы рискуете остаться с нулевым балансом.

Согласно Закону Украины “О защите прав потребителей” интернет-магазин должен указывать на сайте официальные контакты (горячая линия, почта и юр. адрес), информацию об оплате, доставке и возврате, на сайте также должен быть раздел обратной связи, отзывы и юридическая информация. Если таких страниц нет, скорее всего, сайт ненадежный и создавался “на скорую руку” для быстрой наживы. Дополнительно проверить сайт на надежность можно с помощью специального сервиса https://www.ema.com.ua/citizens/blacklist/ – бот укажет, были ли ранее жалобы на проверяемый url-адрес.

3. Не платить зарплатной/кредитной картой

В онлайн особенно распространено хищение форм платежной информации – Formjacking. Это использование вредоносного кода JavaScript для кражи данных кредитной карты на страницах оформления заказа в онлайн-магазинах. Вредоносный код ворует данные карты, имена и другую личную информацию и отправляет на сервер для повторного использования или продажи. При этом покупатель не подозревает, что его платежной информацией и средствами уже располагают преступники.

Телеметрия Symantec показывает, что зачастую мелкие и средние розничные продавцы, торгующие, например, одеждой, садовым инвентарем или предметами медицинского назначения, не защищают свой сайт от formjacking-кода. Это глобальная проблема, которая может повлиять на любой бизнес, который принимает платежи от клиентов через Интернет. Что делать, чтобы у вас не украли зарплату или кредитные средства, см. пункт 4.

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В 2018 году Киберполиция Украины обнаружила 6000 криминальных правонарушений. Из них 5320 случаев из сферы платежных систем, е-коммерции и кибербезопасности.

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4. Обзавестись отдельной картой для покупок в интернете

Чтобы оформить карту для онлайн-покупок, уже не нужно обращаться в банк и предъявлять паспорт. Достаточно приобрести припейд карту, пополнить ее на необходимую сумму и делать покупки на украинских сайтах без риска потерять все сбережения.

Доступный платежный инструмент в сегменте припейд – предоплаченная карта Visa інша от Uplata. Ее можно приобрести в обычном магазине или на сайте uplata.ua , активировать по СМС, пополнить наличными через терминал или переводом с другой карты и сразу начать пользоваться. В ближайшее время будет доступна виртуальная карта Visa інша, которую пользователь сможет открыть мгновенно на сайте и в приложении Uplata.

Бесплатное обслуживание и сервис Uplata предоставляет на сайте uplata.ua в мобильном приложении Uplata (для iOS, Android), где можно без комиссии пополнять Visa інша, подключать карты других банков, делать и получать переводы, оплачивать более 1500 услуг.

Пользуясь предоплаченной картой, вы не рискуете потерять круглую сумму, но, так или иначе, важно соблюдать правила безопасности.

5. Выбрать защищенный способ оплаты

При покупке на таких платформах, как OLX и Prom, найдите возможность встретиться с продавцом и передать деньги ему лично в руки. При оплате незнакомцу на карту высока вероятность нарваться на мошенника. Чтобы обезопасить ваши сбережения и кредитные средства, пользуйтесь предоплаченной картой с ограниченной суммой на балансе.

В официальных интернет-магазинах используется онлайн-эквайринг. Эту услугу предоставляют банки и платежные сервисы, например, Fondy, LiqPay, Интеркасса, EasyPay, Portmone, WayForPay. Проверить информацию об эквайерах вы можете на инфостраницах «Оплата и доставка». Магазины обязаны ее указывать. Если такой страницы нет, см. пункт 2.

В поисках необходимого товара важно понимать, что не все продавцы готовы платить крупному маркет-плейсу за размещение своего предложения. Поэтому они находят площадки с более лояльной комиссией, которые не всегда полностью соответствуют стандартам онлайн-магазина. Покупатель, так или иначе, рискует, но лучше это делать с предоплаченной картой с небольшим балансом.

Предоплаченные карты – регулируемый НБУ официальный формат платежных карт в Украине. По припейд карте Visa інша установлен ряд ограничений с целью предотвращения мошенничества. Сервис по работе с Visa інша предоставляет финтех-проект Uplata при участии эмитента карты Индустриалбанка.