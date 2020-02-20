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Минюст планирует сохранить механизм люстрации

Минюст планирует сохранить механизм люстрации

Министр юстиции Украины Денис Малюська заявил, что его ведомство планирует сохранить механизм люстрации.

Об этом министр написал на своей странице в FACEBOOK

Малюська отметил, что Европейский суд по правам человека не признавал неправомерной люстрацию вообще, а лишь ее чрезмерный объем. Отдельные категории граждан, по мнению суда, были автоматически люстрированы, хотя ничего плохого не совершали.

“Мы не будем сидеть, сложа руки, а сделаем все, чтобы обеспечить права граждан и сохранение механизма люстрации, хоть и в ограниченном виде”, – написал он.

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Что планируют сделать:

  • разработать и внести законопроект, согласно которому будет создана комиссия, которая будет рассматривать жалобы граждан, которые считают свою люстрацию неправомерной;
  • будет рассматриваться возможность восстановления в должности (при ее наличии) и выплаты разницы между утраченным и реальным заработком.

Описанный выше механизм не применяется к категории граждан, чья люстрация была обоснованной.

Справка Finance.ua:

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По материалам Finance.UA
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