Коронавирус дарит Украине новые возможности – Милованов

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Проблемы китайской экономики, которые возникли из-за распространения коронавируса, дают шанс украинскому бизнесу занять новые ниши на мировом и внутреннем рынках. Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
Он уточнил, что правительство Украины внимательно отслеживает изменения в экономике, но пока не видит негативных для Украины последствий.
“Мы еще не видим никаких негативных сигналов. Есть плюсы и минусы. У нас есть определенный экспорт, когда мы продаем товары в Китай, но большинство товаров – там есть масло, пищевые товары – не будут затронуты”, – сказал Милованов в эфире одного из телеканалов.
По словам Милованова, есть также вторичные эффекты. Например, то, что Китай может начать производить меньше металла, и это даст возможность всем металлургическим заводам мира заместить эту продукцию и помочь Китаю в выработке металла. Сокращение поставок китайских товаров в Украину также дает возможность нашему бизнесу занять новые ниши, считает министр.
“Мы не много импортируем потребительских товаров из Китая, и здесь есть определенное торможение. С одной стороны, то, что мы не импортируем у них товары – это, возможно, как-то и влияет на экономику, но это дает возможность украинскому бизнесу зайти в эту нишу, там, где сейчас нет товаров из Китая, и развиться”, – сказал Милованов.
Напомним, вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 34 странах.
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