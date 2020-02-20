В НБУ оценили плюсы и минусы укрепления гривны

Укрепление национальной валюты имело как положительное, так и негативное влияние на экономику Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“Укрепление гривны ничем не обоснованно и является вредным. Оно держится на спекулятивном капитале, высокой учетной ставке и непонятных валютных интервенциях НБУ. Достаточно часто звучит и такая критика. Однако эти утверждения также являются манипулятивными”, – говорится в сообщении.

Укрепление гривны имело многостороннее влияние на экономику:

ревальвация уменьшает доходы бюджета по отдельным налогам и гривневую выручку экспортеров;

способствует снижению инфляции до цели в 5%, что, в частности, является важным шагом для снижения процентных ставок и активизации кредитования;

обусловливает экономию государственного бюджета на обслуживании долга в иностранной валюте.

“Прошлогодняя ревальвация – это новое явление для украинской экономики. Оно важно для восстановления доверия к национальной валюте, которая при условии гибкого курсообразования может не только ослабляться, но и укрепляться под влиянием рыночных факторов. В прошлом году мы имели благоприятную ситуацию на валютном рынке не только из-за инвестиций нерезидентов в государственные облигации (ОВГЗ), но и вследствие повышения производительности в отдельных секторах экономики, в частности, аграрном, роста экспорта услуг, в том числе и IT и тому подобное”, – сообщают в Нацбанке.

Также в Нацбанке напомнили, что регулятор уже давно не определяет курс.

“НБУ уже давно не определяет курс гривны, а лишь рассчитывает его на основе заключенных соглашений на межбанковском валютном рынке”, – отметили в НБУ.

Регулятор также подчеркнул, что объем интервенций Нацбанка к общему объему сделок на рынке в прошлом году не превысил 9%.

Справка Finance.ua:

Банкиры и аналитики прогнозируют сохранение курса гривны на уровне 24,3-24,8 UAH /USD в марте.

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