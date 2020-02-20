Межбанк: евро продолжал лихорадить

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Вторник на валютном рынке прошел достаточно динамично и с элементами интриги в части результатов аукциона Минфина по размещению ОВГЗ. Торг между Минфином Украины и потенциальными инвесторами в части доходности по новым размещениям облигаций продолжается. И сегодня от результатов аукциона зависело поведение участников рынка. На 17 часов по Киеву (время написания статьи) официальных результатов аукциона на сайте Министерства финансов Украины еще не было.
Многие участники межбанка (покупатели) делали ставку на активное присутствие на нем нерезидентов с продажей валюты под сделки по покупке гривневых облигаций на сегодняшнем аукционе. Они выжидали с приобретением валюты с расчетом, что иностранцы “засветятся” на торгах и они смогут купить ее подешевле. Но даже к вечеру – нерезиденты особо не были замечены с такими операциями. Необходимость закрытия своих сделок (а тянуть дальше уже было некуда) и привела к небольшому росту котировок доллара во второй половине сессии. По факту – за день курс вырос на межбанке с 24,5050/24,53 гривен до 24,54/24,56.
Основная борьба по курсовому тренду на межбанке развернется завтра, когда с одной стороны – уже будут понятны все детали аукциона по размещению ОВГЗ, а с другой – на рынок выйдет гривна от очередных погашений возмещений НДС экспортерам.
Пока же основными игроками на торгах оставались местные компании, а НБУ нечего было выкупать на рынке.
Продолжал лихорадить межбанк и по евро, где валютные ралли продолжаются из-за коронавируса и его последствий для мировой экономики. За вторник его котировки на международных рынках находились в пределах широкого коридора от 1,083 до 1,0865 доллара за евро, а на нашем межбанке к вечеру котировки евро находились на уровне 26,5890/26,6107 гривны.
Как и вчера – местные покупатели и продавцы сами находили компромисс по курсу и вмешательства НБУ не понадобилось.
Ход торгов:
Стартовали торги с 24,5050/24,53 гривен и к 11 часам котировки доллара выросли до 24,515/24,535 гривен. Спрос постепенно рос и к 12:00 курс вырос до 24,53/24,55. В этих пределах самая активная часть сессии и завершилась.
После обеда доллар находился в коридоре 24,52-24,525/24,54-24,545 гривен, а затем за счет запоздавших покупателей спекулянты еще чуть-чуть подтянули котировки вверх – до 24,54/24,56 к окончанию торгов.
Главные события 25 февраля на межбанке:
1) Доллар с утренних 24,5050/24,53 гривен вырос до 24,54/24,56 к завершению сессии;
2) Нацбанк сегодня не выходил на рынок;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,5277 гривен, а официальный на 26 февраля составил 24,5307 гривны за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,52 / 24,54
евро – 26,59 / 26,61
российский рубль – 0,3752 / 0,3757
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0878 / 1,0879
Курсы валют на Межбанке
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