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Компания Vivo представила уникальный смартфон для геймеров

Компания Vivo представила уникальный смартфон для геймеров

Игровой суббренд Vivo продемонстрировал смартфон iQOO 3 5G. Он поставляется с набором микросхем Snapdragon 865, технологией жидкостного охлаждения, оперативной памятью LPDDR5 и хранилищем UFS 3.1, множеством программных настроек для геймеров и сверхбыстрой зарядкой, так что пользователям не придется надолго выключать телефон.

Смартфон Vivo iQOO 3 5G имеет 6,44-дюймовый дисплей Super AMOLED с разрешением Full HD +. Внизу находится сканер отпечатков пальцев, а в правом верхнем углу находится 16-мегапиксельная селфи-камера. Бренд называет экран “Polar View Display”, и в некоторых сценариях он может достигать яркости до 1200 нит и поддерживает воспроизведение контента HDR10 +. Он оснащен частотой дискретизации 180 Гц для минимизации задержки на входе, но имеет стандартную частоту обновления 60 Гц.


Смартфон iQOO 3 5G

На задней панели расположены четыре камеры – основное устройство Sony IMX582 с разрешением 48 мегапикселей / 1,8 и телеобъектив 13 мегапикселей f / 2,46, сверхширокоугольный снимок 13 мегапикселей f / 2,2 и датчик глубины 2 мегапикселя.

Vivo iQOO 3 5G обладает возможностями Super FlashCharge мощностью 55 Вт. Компания заявляет, что она может пополнить половину аккумулятора 4,440 мАч за 15 минут. Пользовательский интерфейс телефона называется iQOO UI 1.0. Он основан на Android 10 и имеет ультра игровой режим, который позволяет блокировать уведомления и звонки во время игры, чтобы свести к минимуму отвлекающие факторы.

Он также оснащен двумя наплечными клавишами, которые компания называет кнопками Monster Touch. Есть 4D вибрации игры, которые имитируют отдачу при стрельбе из ружья. Удержание двух клавиш может активировать режим Monster, который запускает набор микросхем на 100%, что может в некоторых случаях минимизировать задержку.

По материалам bigmir.net
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