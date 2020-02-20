Обновленный Hyundai Kona впервые заметили на тестах (фото)

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Hyundai скоро начнет продавать обновленный кроссовер Hyundai Kona. Уже начались дорожные тесты этой новинки, о чем свидетельствуют появившиеся в Сети шпионские фотографии.
На фотографиях обновленный Kona мы видим в сильно закамуфлированном виде. Можно подумать, что южнокорейская компания готовится выпустить новое поколение этого популярного кроссовера. На самом деле речь идет только о небольшом обновлении. Просто Hyundai в последнее время все свои новинки для дорожных тестов сильно камуфлирует. Так было, например, недавно и с обновленным Kia Rio.
Hyundai Kona
Судя по всему, обновленный Kona получит впереди рестайлинговую решетку радиатора и немного видоизмененные фары. Сзади изменения тоже будут минимальными. Некоторые изменения произойдут и в салоне этого кроссовера. Но не ожидайте ничего радикального.
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