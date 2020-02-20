0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 14 0

В Европе может появиться универсал Genesis G70 (фото)

В Европе может появиться универсал Genesis G70 (фото)

Genesis, люксовый бренд компании Hyundai, может разработать и выпустить на рынок Европы универсал Genesis G70. Об этом журналистам рассказал Уильям Ли, глава бренда Genesis.

«Мы изучаем возможность выпуска на европейский рынок универсала на базе модели G70», — сказал Ли.

Пока окончательное решение по этому вопросу корейцы ещё не приняли. Однако, судя по всему, они близки к этому. В Европе универсалы пользуются популярностью, несмотря на бум кроссоверов. Так, например, на европейском рынке больше продают универсалов BMW 3-series Touring и Audi A4 Avant, чем седанов, на базе которых они построены. Так что люксовый G70 Shooting Brake обязательно найдет своих покупателей.

Genesis G70

Если боссы Hyundai примут решение о выпуске такой модели, то её, видимо, построят на базе обновленного G70, который появится в продаже в 2021 году.

Как будет выглядеть эта новинка – мы точно пока не знаем. Однако, благодаря парням из венгерской студии X-Tomi Designs мы можем это представить. Они ещё три года назад создали рендерное изображение универсала Genesis G70 Shooting Brake. Выглядит он на рендере, конечно, красиво. Надеемся, серийный универсал будет ещё лучше.

Genesis G70

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.