В Европе может появиться универсал Genesis G70 (фото)

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Genesis, люксовый бренд компании Hyundai, может разработать и выпустить на рынок Европы универсал Genesis G70. Об этом журналистам рассказал Уильям Ли, глава бренда Genesis.
«Мы изучаем возможность выпуска на европейский рынок универсала на базе модели G70», — сказал Ли.
Пока окончательное решение по этому вопросу корейцы ещё не приняли. Однако, судя по всему, они близки к этому. В Европе универсалы пользуются популярностью, несмотря на бум кроссоверов. Так, например, на европейском рынке больше продают универсалов BMW 3-series Touring и Audi A4 Avant, чем седанов, на базе которых они построены. Так что люксовый G70 Shooting Brake обязательно найдет своих покупателей.
Genesis G70
Если боссы Hyundai примут решение о выпуске такой модели, то её, видимо, построят на базе обновленного G70, который появится в продаже в 2021 году.
Как будет выглядеть эта новинка – мы точно пока не знаем. Однако, благодаря парням из венгерской студии X-Tomi Designs мы можем это представить. Они ещё три года назад создали рендерное изображение универсала Genesis G70 Shooting Brake. Выглядит он на рендере, конечно, красиво. Надеемся, серийный универсал будет ещё лучше.
Genesis G70
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