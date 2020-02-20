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Экс-гендиректор "Альфа Банка" покупает долю в "Идея Банке"

Экс-гендиректор "Альфа Банка" покупает долю в "Идея Банке"

Бывший генеральный директор Альфа-Банка Иван Свитек покупает 12,08% акций Идея Банка.

“Намерен приобрести значительный пакет акций АО “Идея Банк” в количестве 36 063 886 штук простых именных акций, что составляет 12,0719% от общего количества акций банка”, – отметил гражданин Чехии в сообщении о покупке акций.

Согласно закону “Об акционерных обществах”, Иван Свитек должен был сообщить публично о желании купить более 10% Идея Банка не позднее чем за 30 дней до даты приобретения соответствующего пакета акций.

Для этого он 17 февраля письменно уведомил банк о своем намерении и обнародовал это заявление в системе НКЦБФР.

По материалам Финансовый клуб
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