В Украине показали статистику импорта авто за пять лет

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В Федерации работодателей автомобильной отрасли опубликовали информацию про импорт легковых автомобилей в период с 2015 по 2019 года. Наибольший прирост завоза авто выпадает на 2018 и 2019 года.
На графике импорта четко прослеживается политика страны в отношении подержанных и новых автомобилей. Видно, что отсрочка штрафов и уменьшение налоговой ставки на импорт авто из Европы простимулировали поток иномарок в Украину. Особый всплеск импорта наблюдался из Литвы и Польши.
Особое внимание стоит обратить на возраст ввозимых в страну автомобилей. Так в 2015 году машины старше 8 лет составляли всего 7% от всего импорта, а в 2019 году эта цифра выросла до 56%. И не в последнюю очередь это связано с тем, что в Украине до 2018 года действовал стандарт выхлопов Евро-5, что делало ввоз машин старше 2010 года невозможным.
Плюс на статистику явно повлиял неконтролированный ввоз в страну автомобилей на европейских номерах, который по большей части даже не отразился в статистике.
Стоит заметить, что по статистике в прошлом году украинцы потратили 2,6 млрд долларов на новые авто, а в 2018 — всего 2,4 млрд долларов. В течении двенадцати месяцев 2019 года в Украине зарегистрировали 88 тыс новых автомобилей. Каждая из этих машин в среднем стоила $30 тысяч.
Только в декабре было зарегистрировано более 9 тысяч автомобилей при среднем показателе за месяц — 7,3 тысячи.
Лидером продаж остался бренд Renault (14,5 тыс. авто), вторую позицию удержали в Toyota, а на третье место вырвался бренд Kia.
Наиболее востребованным ценовым сегментом оказался диапазон от 17 до 35 тысяч долларов. Доля его превысила 50%. Среди дорогих брендов, которые покупали украинцы, – Aston Martin DBS, Bentley Bentayga, Continental GT и Mulsanne; Rolls-Royce Cullinan и Phantom, Mercedes S-Class Maybach и другие. За год украинцы потратили на премиум-авто $500 млн.
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