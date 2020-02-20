Huawei представила новый флагманский смартфон с гибким экраном (фото)

Huawei представила свой второй по счету флагманский смартфон с гибким экраном – Mate Xs. В разложенном виде устройство превращается в планшет с диагональю экрана 8 дюймов.

Компания назвала дизайн своего нового мобильного телефона Falcon Wing (“Крыло сокола”). Она изготовила дисплей с применением своей “фирменной техники” – два слоя из полиимида скрепляются с помощью прозрачного клея. Huawei заверила, что этот материал обеспечивает высокое качество изображения, насыщенность цвета и яркость экрана. При этом сохраняется прочность дисплея.

Huawei Mate Xs в сложенном виде представляет собой мощный смартфон с двумя экранами – 6,6-дюймовым основным и 6,38-дюймовым дополнительным.

Смартфон работает под управлением чипсета Huawei Kirin 990 5G. SoC включает в себя 8-ядерный центральный процессор, состоящий из двух супербольших и двух больших ядер Cortex-A76 и четырех Cortex-A55, работающих на базовой частоте 2,86 ГГц. Обработку графики обеспечивает 16-ядерный графический процессор Mali-G76.

Huawei Mate Xs

Huawei Mate Xs оснащен системой Quad-камер SuperSensing Leica с 30-кратным гибридным зумом, расположенной вдоль боковой панели смартфона. Она включает:

40-мегапиксельную основную камеру (широкоугольная диафрагма f / 1.8);

16-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру (диафрагма f / 2.2);

8-мегапиксельную телефотокамеру (диафрагма f / 2.4, OIS );

камеру 3D Depth Sensing.



Huawei Mate Xs