Huawei представила новый флагманский смартфон с гибким экраном (фото)

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Huawei представила свой второй по счету флагманский смартфон с гибким экраном – Mate Xs. В разложенном виде устройство превращается в планшет с диагональю экрана 8 дюймов.
Компания назвала дизайн своего нового мобильного телефона Falcon Wing (“Крыло сокола”). Она изготовила дисплей с применением своей “фирменной техники” – два слоя из полиимида скрепляются с помощью прозрачного клея. Huawei заверила, что этот материал обеспечивает высокое качество изображения, насыщенность цвета и яркость экрана. При этом сохраняется прочность дисплея.
Huawei Mate Xs в сложенном виде представляет собой мощный смартфон с двумя экранами – 6,6-дюймовым основным и 6,38-дюймовым дополнительным.
Смартфон работает под управлением чипсета Huawei Kirin 990 5G. SoC включает в себя 8-ядерный центральный процессор, состоящий из двух супербольших и двух больших ядер Cortex-A76 и четырех Cortex-A55, работающих на базовой частоте 2,86 ГГц. Обработку графики обеспечивает 16-ядерный графический процессор Mali-G76.
Huawei Mate Xs
Huawei Mate Xs оснащен системой Quad-камер SuperSensing Leica с 30-кратным гибридным зумом, расположенной вдоль боковой панели смартфона. Она включает:
Huawei Mate Xs
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