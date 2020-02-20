Суд снова реанимировал банк "Союз"

Шестой апелляционный административный суд 19 февраля отказал в удовлетворении жалобы Национального банка Украины (НБУ) и оставил в силе решение первой инстанции о восстановлении деятельности банка “Союз”. Об этом сообщает регулятор.

В НБУ отмечают, что “это уже третий круг рассмотрения дела банка Союз в судах”.

Напомним, в марте 2016 года правление Нацбанка приняло постановление “Об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО “КБ “Союз”.

Акционер банка Сергей Дядечко в мае 2016 года обратился в суд с иском к Нацбанку и ФГВФЛ, в котором просил признать противоправным и отменить постановление правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка “Союз” и решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц о начале процедуры ликвидации банка.