Суд снова реанимировал банк "Союз"

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Шестой апелляционный административный суд 19 февраля отказал в удовлетворении жалобы Национального банка Украины (НБУ) и оставил в силе решение первой инстанции о восстановлении деятельности банка “Союз”. Об этом сообщает регулятор.
В НБУ отмечают, что “это уже третий круг рассмотрения дела банка Союз в судах”.
Напомним, в марте 2016 года правление Нацбанка приняло постановление “Об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО “КБ “Союз”.
Акционер банка Сергей Дядечко в мае 2016 года обратился в суд с иском к Нацбанку и ФГВФЛ, в котором просил признать противоправным и отменить постановление правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка “Союз” и решение исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц о начале процедуры ликвидации банка.
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