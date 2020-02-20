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Глава "Киевавтодора" стал заместителем Виталия Кличко

Глава "Киевавтодора" стал заместителем Виталия Кличко

Распоряжением Киевского городского главы Виталия Кличко на должность замглавы КГГА назначен Александр Густелев, который до этого времени руководил коммунальным предприятием “Киевавтодор”.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Александр Густелев — заслуженный строитель Украины, действительный член (академик) Транспортной академии Украины, действительный член (академик) Академии строительства Украины.

Родился 6 сентября 1971 года. Начинал карьеру слесарем Харьковского завода тракторных самоходных шасси. Но уже в нулевые работал на различных руководящих должностях в автодорожных предприятиях. В 2011-2013 годах — председатель правления Черкасского асфальтобетонного завода. В 2014-2015 годах — заместитель генерального директора коммунальной корпорации “Киевавтодор”, которую возглавил в апреле 2015 года.

Густелев — автор и соавтор ряда научных работ, в том числе 1 монографии, 4 патентов на изобретение, статей в научно-технических сборниках “Автомобильные дороги и дорожное строительство” и “Дороги и мосты”, материалах польского дорожного конгресса (proceedings 1 st polish road congress “Better road-better life”), материалах международных научно-технических конференций.

По материалам Дело
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