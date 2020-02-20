Глава "Киевавтодора" стал заместителем Виталия Кличко

Распоряжением Киевского городского главы Виталия Кличко на должность замглавы КГГА назначен Александр Густелев, который до этого времени руководил коммунальным предприятием “Киевавтодор”.

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

Александр Густелев — заслуженный строитель Украины, действительный член (академик) Транспортной академии Украины, действительный член (академик) Академии строительства Украины.

Родился 6 сентября 1971 года. Начинал карьеру слесарем Харьковского завода тракторных самоходных шасси. Но уже в нулевые работал на различных руководящих должностях в автодорожных предприятиях. В 2011-2013 годах — председатель правления Черкасского асфальтобетонного завода. В 2014-2015 годах — заместитель генерального директора коммунальной корпорации “Киевавтодор”, которую возглавил в апреле 2015 года.

Густелев — автор и соавтор ряда научных работ, в том числе 1 монографии, 4 патентов на изобретение, статей в научно-технических сборниках “Автомобильные дороги и дорожное строительство” и “Дороги и мосты”, материалах польского дорожного конгресса (proceedings 1 st polish road congress “Better road-better life”), материалах международных научно-технических конференций.