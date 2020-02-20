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Mazda приостанавливает разработку новых авто

Mazda приостанавливает разработку новых авто

В течение двух ближайших лет компания Mazda воздержится от выпуска новых моделей или обновления существующих, чтобы разработать новую платформу, сообщает AutoConsulting со ссылкой на Nikkei Asian Review.

По информации издания, в Mazda планируют взять паузу на пару лет и повременить как с выпуском новых моделей, так и с рестайлингом нынешних. Это необходимо компании для того, чтобы подготовиться к довольно масштабному обновлению модельного ряда, которое предусмотрено в новой стратегии развития марки на ближайшие годы.

Согласно планам, ставшим известными после публикации отчета для инвесторов Mazda, японцы планируют к 2023 году разработать новую заднеприводную платформу и несколько рядных шестицилиндровых моторов — как бензиновых, так и дизельных, а также гибридную систему.

Предполагается, что появление у Mazda более крупных и современных моделей на базе новой платформы с рядными «шестерками» позволит марке перейти в категорию премиальных брендов и на равных конкурировать как минимум с Lexus и Infiniti, а в перспективе — даже с немецкой «большой тройкой».

Однако реализация столь амбициозной стратегии потребует от компании немалых ресурсов, поэтому японцы решили сосредоточиться на будущем вместо того, чтобы тратить время и деньги на существующий модельный ряд.

Напомним, ранее сообщалось, что японские автопроизводители Toyota и Honda отзывают более 6 млн автомобилей из-за двух разных проблем с подушками безопасности, представляющих угрозу для водителей.

По материалам Hubs
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