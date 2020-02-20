Что необходимо для регистрации/перерегистрации авто

Покупая автомобиль, новому владельцу необходимо пройти ряд процедур перед тем, как авто будет окончательно оформлено и зарегистрировано.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД на странице в FACEBOOK.

Для регистрации (перерегистрации) транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ необходимы следующие документы:

заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ );

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места проживания вместе подавляется справка о регистрации места жительства) или временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание, вида на жительство, удостоверение беженца, удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите; удостоверение лица, которому предоставлена ​​временная защита;

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства;

документ, где указана стоимость транспортного средства (для первичной регистрации транспортного средства);

документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (в случае первой регистрации на территории Украины или переоборудовании);

платежные документы (квитанции), подтверждающие оплату государственной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию;

в случае оформления договора купли-продажи в ТСЦ , необходимо предоставить оценочную или среднерыночную стоимость транспортного средства и документ об уплате налога на доход от продажи объекта движимого имущества (исключение составляют: легковые автомобили, мотоциклы, мопеды. Необходимость предоставления оценочной или среднерыночной стоимости и налогообложения возникает только в случае продажи/обмена в течение отчетного (календарного) года более чем одного легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда).

Для регистрации (перерегистрации) транспортных средств всех категорий иностранного производства необходимы следующие документы:

заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ );

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места проживания вместе подавляется справка о регистрации места жительства) или временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание, вида на жительство, удостоверение беженца, удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите, удостоверение лица, которому предоставлена ​​временная защита.

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства;

документ, где указана стоимость транспортного средства (для первичной регистрации транспортного средства);

документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения;

платежные документы (квитанции), подтверждающие оплату государственной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию;

в случае оформления договора купли-продажи в ТСЦ , необходимо предоставить оценочную или среднерыночную стоимость транспортного средства и документ об уплате налога на доход от продажи объекта движимого имущества (исключение составляют: легковые автомобили, мотоциклы, мопеды. Необходимость предоставления оценочной или среднерыночной стоимости и налогообложения возникает только в случае продажи/обмена в течение отчетного (календарного) года более чем одного легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда).

Последовательность действий получателя услуги:

субъект обращения лично или через уполномоченное им лицо подает субъекту предоставления административной услуги полный пакет документов в бумажном виде, необходимых для получения государственной услуги.

Стоимость услуги:

для транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) – ориентировочно 550 грн;

для транспортных средств всех категорий иностранного производства или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) – ориентировочно 590 грн.

Справка Finance.ua:

Для получения международного водительского удостоверения необходимо обратиться в территориальный сервисный центр МВД . Удостоверение выдается на основании национального водительского удостоверения.

Через приложение “Дія” украинцы могут пользоваться цифровым удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства. Эти электронные документы имеют такую же юридическую силу, как и физическое удостоверение.

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