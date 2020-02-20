0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 1 0

Что необходимо для регистрации/перерегистрации авто

Что необходимо для регистрации/перерегистрации авто

Покупая автомобиль, новому владельцу необходимо пройти ряд процедур перед тем, как авто будет окончательно оформлено и зарегистрировано.

Об этом сообщает пресс-служба Главного сервисного центра МВД на странице в FACEBOOK.

Для регистрации (перерегистрации) транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ необходимы следующие документы:

  • заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ);
  • паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места проживания вместе подавляется справка о регистрации места жительства) или временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание, вида на жительство, удостоверение беженца, удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите; удостоверение лица, которому предоставлена ​​временная защита;
  • регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
  • документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства;
  • документ, где указана стоимость транспортного средства (для первичной регистрации транспортного средства);
  • документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения (в случае первой регистрации на территории Украины или переоборудовании);
  • платежные документы (квитанции), подтверждающие оплату государственной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию;
  • в случае оформления договора купли-продажи в ТСЦ, необходимо предоставить оценочную или среднерыночную стоимость транспортного средства и документ об уплате налога на доход от продажи объекта движимого имущества (исключение составляют: легковые автомобили, мотоциклы, мопеды. Необходимость предоставления оценочной или среднерыночной стоимости и налогообложения возникает только в случае продажи/обмена в течение отчетного (календарного) года более чем одного легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда).

Кредитные карты для водителей

Для регистрации (перерегистрации) транспортных средств всех категорий иностранного производства необходимы следующие документы:

  • заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ);
  • паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места проживания вместе подавляется справка о регистрации места жительства) или временное удостоверение гражданина Украины, удостоверение на постоянное проживание, вида на жительство, удостоверение беженца, удостоверение лица, которое нуждается в дополнительной защите, удостоверение лица, которому предоставлена ​​временная защита.
  • регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;
  • документ, подтверждающий правомерность приобретения, получения, ввоза, таможенного оформления транспортного средства;
  • документ, где указана стоимость транспортного средства (для первичной регистрации транспортного средства);
  • документ о соответствии конструкции транспортного средства установленным требованиям безопасности дорожного движения;
  • платежные документы (квитанции), подтверждающие оплату государственной услуги и плату за бланковую и специальную продукцию;
  • в случае оформления договора купли-продажи в ТСЦ, необходимо предоставить оценочную или среднерыночную стоимость транспортного средства и документ об уплате налога на доход от продажи объекта движимого имущества (исключение составляют: легковые автомобили, мотоциклы, мопеды. Необходимость предоставления оценочной или среднерыночной стоимости и налогообложения возникает только в случае продажи/обмена в течение отчетного (календарного) года более чем одного легкового автомобиля и/или мотоцикла, и/или мопеда).

Последовательность действий получателя услуги:

  • субъект обращения лично или через уполномоченное им лицо подает субъекту предоставления административной услуги полный пакет документов в бумажном виде, необходимых для получения государственной услуги.

Стоимость услуги:

  • для транспортных средств всех категорий отечественного производства и стран СНГ или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) – ориентировочно 550 грн;
  • для транспортных средств всех категорий иностранного производства или отдельных агрегатов (с выдачей номерного знака) – ориентировочно 590 грн.

Справка Finance.ua:

  • Через приложение “Дія” украинцы могут пользоваться цифровым удостоверением водителя и свидетельством о регистрации транспортного средства. Эти электронные документы имеют такую же юридическую силу, как и физическое удостоверение.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:МВД Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.