Как правильно подать декларацию гражданам, которые планируют выезд на ПМЖ

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Граждане Украины, которые планируют выехать за границу на постоянное место жительства, обязаны подать в контролирующий орган декларацию об имущественном состоянии и доходах.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Сумской области.
Когда необходимо подать декларацию:
“Данная справка выдается бесплатно и действительна в течение 60 календарных дней с даты ее выдачи”, – отмечают в ГНС.
Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах подается по выбору плательщика любым удобным способом:
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