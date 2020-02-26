Как правильно подать декларацию гражданам, которые планируют выезд на ПМЖ

Граждане Украины, которые планируют выехать за границу на постоянное место жительства, обязаны подать в контролирующий орган декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Сумской области.

Когда необходимо подать декларацию:

не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду;

контролирующий орган в течение 30 календарных дней после поступления налоговой декларации обязан проверить определенное налоговое обязательство, уплату причитающейся суммы налога и выдать справку о такой уплате и об отсутствии налоговых обязательств по этому налогу, которая подается в органы таможенного контроля при пересечении таможенной границы и является основанием для проведения таможенных процедур;

налоговая декларация подается налогоплательщиком в контролирующий орган по месту налогового учета.

“Данная справка выдается бесплатно и действительна в течение 60 календарных дней с даты ее выдачи”, – отмечают в ГНС.

Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах подается по выбору плательщика любым удобным способом:

через сервис «Электронный кабинет» (с использованием электронной цифровой подписи);

в центры обслуживания плательщиков налоговых инспекций (по месту регистрации);

отправить по почте (с уведомлением о вручении).

Справка Finance.ua:

Средства, возвращенные как налоговая скидка за обучение ребенка, не считаются доходом, поэтому их не нужно указывать в декларации.

Граждане, которые в 2019 году получали иностранные доходы, обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Национальное агентство по предотвращению коррупции ( НАПК ) передало в правоохранительные органы, которые с начала февраля 2020 года могут получить доступ к банковской информации без санкции суда, результаты проверки 67 деклараций, в которых обнаружены 874,7 млн гривен скрытых доходов.

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