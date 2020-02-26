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Как правильно подать декларацию гражданам, которые планируют выезд на ПМЖ

Как правильно подать декларацию гражданам, которые планируют выезд на ПМЖ

Граждане Украины, которые планируют выехать за границу на постоянное место жительства, обязаны подать в контролирующий орган декларацию об имущественном состоянии и доходах.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГНС в Сумской области.

Когда необходимо подать декларацию:

  • не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду;
  • контролирующий орган в течение 30 календарных дней после поступления налоговой декларации обязан проверить определенное налоговое обязательство, уплату причитающейся суммы налога и выдать справку о такой уплате и об отсутствии налоговых обязательств по этому налогу, которая подается в органы таможенного контроля при пересечении таможенной границы и является основанием для проведения таможенных процедур;
  • налоговая декларация подается налогоплательщиком в контролирующий орган по месту налогового учета.

“Данная справка выдается бесплатно и действительна в течение 60 календарных дней с даты ее выдачи”, – отмечают в ГНС.

Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах подается по выбору плательщика любым удобным способом:

  • через сервис «Электронный кабинет» (с использованием электронной цифровой подписи);
  • в центры обслуживания плательщиков налоговых инспекций (по месту регистрации);
  • отправить по почте (с уведомлением о вручении).

Справка Finance.ua:

  • Граждане, которые в 2019 году получали иностранные доходы, обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах.
  • Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) передало в правоохранительные органы, которые с начала февраля 2020 года могут получить доступ к банковской информации без санкции суда, результаты проверки 67 деклараций, в которых обнаружены 874,7 млн гривен скрытых доходов.

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По материалам Finance.UA
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