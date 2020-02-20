Нефтегазовые лицензионные раунды: Украина планирует предложить более 30 объектов в концессию

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В этом году на нефтегазовых лицензионных раундах Украина готова предложить более 30 объектов для выставления на аукционы и конкурсы СРП (соглашения о разделе продукции). В частности, будут предложены более 30 площадей на электронных аукционах – на условиях концессии. Об этом во время публичного отчета об итогах работы Государственной службы геологии и недр Украины сообщил ее председатель Роман Опимах.
“Планы на этот год достаточно амбициозны. Мы можем предложить еще больше. Раунд 2, как я уже отметил, три участка на суше. Раунд 3 – мы можем предложить еще три участка на суше под заключение соглашений и еще 2 участка на шельфе. Кроме того будут предложены более 30 площадей на электронных аукционах, то есть на условиях концессии, и готовимся к разрешению поиска инвесторов для проектов Юзовской СРП и Олесской СРП, где стороной сделки является НАК “Надра Украины”, – рассказал Опимах.
Он также отметил, что два предложенных участка на шельфе имеют общую площадь 15 тыс. кв. км.
“Шельф. Самое интересное. Сейчас по результатам проведения геологических переговоров, мы решили, что оптимальной конструкцией предложения шельфа будет именно два участка: один из них 8,3 тыс. кв. км, а другой – 7,5 тыс. кв. км. Мы их назвали “Северный дельфин” и “Южный дельфин” – это всего 15 тыс. кв. км. Потенциально есть еще третий участок, который мы пока решили не выставлять”, – сообщил Опимах.
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