Больше тысячи госпредприятий продадут на электронных торгах – ФГИ

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Приватизация государственных объектов в этом году проходит по процедуре, которая имеет беспрецедентный уровень раскрытия информации.
Об этом UBR.ua заявил председатель Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко на форуме Level Up Ukraine, который прошел в Киеве.
По его словам, ФГИ сейчас открывает всю информацию об объектах как малой, так и большой приватизации, среди которых есть такие, которые по факту уже не работают.
“Это агропредприятия, это brownfield – участки, которые не работают, но там есть железнодорожные колеи, есть электромощности. Очень много объектов недвижимости в центре городов, в районных центрах. Больше тысячи объектов, которые будут выставляться на прозрачные тендеры онлайн”, – рассказывает Сенниченко.
Он отметил, что информация пока что обнародуется на сайте ведомства, но в дальнейшем она будет также выложена и на Prozorro.Продажи.
“Вводится новая процедура – абсолютно беспрецедентный уровень раскрытия информации. То есть объект – короткое описание-тизер, далее виртуальная комната данных, что есть на этом предприятии или на этом объекте, скан всех документов. Сидя дома или в офисе, вы сможете зайти и онлайн выучить предварительно это предприятие или этот актив. Какие у него есть ограничения и обременения, какие у него есть плюсы и минусы”, – рассказал глава фонда.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Чтобы платить в Украине ипотеку, нужно торговать наркотиками или оружием – ГончарукВчера, 11:01 - 9797 20
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системыВчера, 21:02 - 3000 15
Киевлянке пришла платежка за отопление на 53 тысячи. В "Киевтеплоэнерго" объяснили причину (фото)Около часа назад - 825 13
В Киеве установили рекорд по количеству эвакуированных за день автомобилейВчера, 10:30 - 3248 13
Оржель прогнозирует на лето снижение цены газа до $80Вчера, 12:00 - 1620 6
Особенности е-декларирования: названы доходы, которые не нужно указыватьВчера, 19:02 - 4744
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системыВчера, 21:02 - 3000 15
Штаты усложняют правила выдачи Green CardВчера, 12:50 - 2840 1
"Слуги народа" предлагают ввести прогрессивную шкалу для налога на доходы физлиц (инфографика)Вчера, 20:00 - 2834 5
Начались продажи электромобиля Chevrolet Menlo10 ч. назад - 2746
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)Вчера, 13:08 - 497
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1172
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 972 1
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 1062
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 4163 2