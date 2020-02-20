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Больше тысячи госпредприятий продадут на электронных торгах – ФГИ

Больше тысячи госпредприятий продадут на электронных торгах – ФГИ

Приватизация государственных объектов в этом году проходит по процедуре, которая имеет беспрецедентный уровень раскрытия информации.

Об этом UBR.ua заявил председатель Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко на форуме Level Up Ukraine, который прошел в Киеве.

По его словам, ФГИ сейчас открывает всю информацию об объектах как малой, так и большой приватизации, среди которых есть такие, которые по факту уже не работают.

“Это агропредприятия, это brownfield – участки, которые не работают, но там есть железнодорожные колеи, есть электромощности. Очень много объектов недвижимости в центре городов, в районных центрах. Больше тысячи объектов, которые будут выставляться на прозрачные тендеры онлайн”, – рассказывает Сенниченко.

Он отметил, что информация пока что обнародуется на сайте ведомства, но в дальнейшем она будет также выложена и на Prozorro.Продажи.

“Вводится новая процедура – абсолютно беспрецедентный уровень раскрытия информации. То есть объект – короткое описание-тизер, далее виртуальная комната данных, что есть на этом предприятии или на этом объекте, скан всех документов. Сидя дома или в офисе, вы сможете зайти и онлайн выучить предварительно это предприятие или этот актив. Какие у него есть ограничения и обременения, какие у него есть плюсы и минусы”, – рассказал глава фонда.

По материалам Hubs
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