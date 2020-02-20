0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 11 0

Первый 5G-смартфон HTC выйдет до конца 2020 года

Первый 5G-смартфон HTC выйдет до конца 2020 года

Генеральный директор HTC Ив Мэтр (Yves Maitre) рассказал о планах компании по развитию бизнеса в текущем году: приоритетами станут технологии мобильной связи пятого поколения (5G) и системы виртуальной реальности (VR).

В частности, до конца 2020-го тайваньская HTC, переживающая тяжёлые времена, намерена выпустить свой первый 5G-смартфон. Подробности об аппарате пока, увы, не раскрываются.

В то же время было сказано, что НТС планирует тесно сотрудничать с Qualcomm. А это означает, что первые 5G-смартфоны НТС, вероятнее всего, будут использовать аппаратную платформу Snapdragon.

Что касается VR-направления, то компания намерена развивать как аппаратные решения, так и сопутствующее программное обеспечение. Кроме того, будут проектироваться устройства дополненной и, возможно, смешанной реальности.

В целом, НТС делает ставку именно на 5G и VR: ожидается, что эти направления помогут компании преодолеть финансовый кризис. В настоящее время продажи смартфонов HTC совсем невелики, а проекты по развитию блокчейн-технологий не приносят особых результатов.

По материалам 3dnews.ru
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.