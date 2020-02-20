Первый 5G-смартфон HTC выйдет до конца 2020 года

Генеральный директор HTC Ив Мэтр (Yves Maitre) рассказал о планах компании по развитию бизнеса в текущем году: приоритетами станут технологии мобильной связи пятого поколения (5G) и системы виртуальной реальности (VR).

В частности, до конца 2020-го тайваньская HTC, переживающая тяжёлые времена, намерена выпустить свой первый 5G-смартфон. Подробности об аппарате пока, увы, не раскрываются.

В то же время было сказано, что НТС планирует тесно сотрудничать с Qualcomm. А это означает, что первые 5G-смартфоны НТС, вероятнее всего, будут использовать аппаратную платформу Snapdragon.

Что касается VR-направления, то компания намерена развивать как аппаратные решения, так и сопутствующее программное обеспечение. Кроме того, будут проектироваться устройства дополненной и, возможно, смешанной реальности.

В целом, НТС делает ставку именно на 5G и VR: ожидается, что эти направления помогут компании преодолеть финансовый кризис. В настоящее время продажи смартфонов HTC совсем невелики, а проекты по развитию блокчейн-технологий не приносят особых результатов.