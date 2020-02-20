OPPO проектирует смартфон с 7-компонентной камерой (фото)

Ресурс LetsGoDigital в партнёрстве с Concept Creator опубликовал концептуальные рендеры нового смартфона OPPO, созданные на основе патентной документации.

Главная особенность аппарата — многокомпонентная основная камера. Она будет выполнена в виде блока круглой формы, несколько выступающего со стороны задней панели корпуса.

В состав камеры войдут семь оптических модулей. Очевидно, будут применены блоки с широкоугольной и ультраширокоугольной оптикой. Кроме того, на изображениях можно видеть вспышку.



Фото: LetsGoDigital

Во фронтальной части расположится одинарная селфи-камера. Она будет встроена в небольшое отверстие по центру в верхней части дисплея.



Фото: LetsGoDigital

Смартфон получит симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. В боковых частях можно видеть физические кнопки управления.



Фото: LetsGoDigital

Патентная документация OPPO говорит об использовании дисплея с узкими рамками в боковых частях и сверху.

О том, когда аппарат с 7-компонентной камерой может появиться на коммерческом рынке, ничего не сообщается.