OPPO проектирует смартфон с 7-компонентной камерой (фото)

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Ресурс LetsGoDigital в партнёрстве с Concept Creator опубликовал концептуальные рендеры нового смартфона OPPO, созданные на основе патентной документации.
Главная особенность аппарата — многокомпонентная основная камера. Она будет выполнена в виде блока круглой формы, несколько выступающего со стороны задней панели корпуса.
В состав камеры войдут семь оптических модулей. Очевидно, будут применены блоки с широкоугольной и ультраширокоугольной оптикой. Кроме того, на изображениях можно видеть вспышку.
Фото: LetsGoDigital
Во фронтальной части расположится одинарная селфи-камера. Она будет встроена в небольшое отверстие по центру в верхней части дисплея.
Фото: LetsGoDigital
Смартфон получит симметричный порт USB Type-C и стандартное 3,5-миллиметровое гнездо для наушников. В боковых частях можно видеть физические кнопки управления.
Фото: LetsGoDigital
Патентная документация OPPO говорит об использовании дисплея с узкими рамками в боковых частях и сверху.
О том, когда аппарат с 7-компонентной камерой может появиться на коммерческом рынке, ничего не сообщается.
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