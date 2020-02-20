Межбанк: нерезиденты не спешили "светиться"

В понедельник на валютном рынке опять практически не наблюдалось иностранцев. Несмотря на приближение аукциона по размещению ОВГЗ – нерезиденты почти не спешат “светиться” перед ним с продажами доллара. Это значит, что торг под доходности новых размещений облигаций в самом разгаре и психологически инвесторы хотят “надавить” на Минфин Украины. Насколько крепкими нервами обладают чиновники – станет уже ясно завтра к вечеру, после официального опубликования результатов аукциона.

Пока же в основном на торгах покупателями и продавцами валюты снова были главным образом местные компании.

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – “шалил” евро. За день его котировки на международных рынках скакали в пределах почти от 1,08 до 1,08565 доллара за евро и, похоже, эти свечки продолжатся и в ближайшее время.

Украинский межбанк реагировал на это и за день курс евро взлетел сразу почти 11 копеек при продаже – с 26,4559/26,4883 до 26,5721/26,5968.

В целом, местные покупатели и продавцы сами находили компромисс по курсу и вмешательства Нацбанка не понадобилось. Хотя регулятор и пристально мониторил рынок. Выкупать ему было особо нечего – все предложение поглощал сам рынок.

Ход торгов:

Стартовали торги с 24,46/24,49 гривен, что было чуть выше пятничного закрытия 24,45/24,475. Спрос на первом этапе несколько превышал предложение и это работало на подорожание валюты.

К 11 часам котировки покупки доллара чуть выросли до 24,465/24,49 гривен, а к 12:00 достигли отметки 24,47/24,495. Но как только курс существенно рос – тут же выходили продавцы, которые предпочитали продавать валюту порциями и не сбивать этим рынок. К обеду доллар подорожал до 24,49/24,515 и это были почти пиковые котировки по дню.

В поиске между покупателями и продавцами золотой середины по курсу – и прошла первая половина сессии.

После 14 часов рынок стали покидать основные игроки и спекулянты работали уже на единичных сделках, с трудом подтянув доллар до уровня 24,495/24,52.

К 15:00 курс просел до 24,475/24,50 гривен, а затем после вялых единичных операций – окончательно закрепился на отметке 24,495/24,52 к концу сессии.

Главные события 24 февраля на межбанке:

1) Доллар с утренних 24,46/24,49 гривен вырос до 24,495/24,52 к завершению сессии;

2) Нацбанк сегодня не выходил на межбанк, предпочитая просто наблюдать за происходящим со стороны;

3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,4947 гривен, а официальный на 25 февраля составил 24,4995 гривны за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 24,48 / 24,50

евро – 26,48 / 26,50

российский рубль – 0,3744 / 0,3752

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0856 / 1,0857

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