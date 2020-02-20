Межбанк: нерезиденты не спешили "светиться"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В понедельник на валютном рынке опять практически не наблюдалось иностранцев. Несмотря на приближение аукциона по размещению ОВГЗ – нерезиденты почти не спешат “светиться” перед ним с продажами доллара. Это значит, что торг под доходности новых размещений облигаций в самом разгаре и психологически инвесторы хотят “надавить” на Минфин Украины. Насколько крепкими нервами обладают чиновники – станет уже ясно завтра к вечеру, после официального опубликования результатов аукциона.
Пока же в основном на торгах покупателями и продавцами валюты снова были главным образом местные компании.
Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – “шалил” евро. За день его котировки на международных рынках скакали в пределах почти от 1,08 до 1,08565 доллара за евро и, похоже, эти свечки продолжатся и в ближайшее время.
Украинский межбанк реагировал на это и за день курс евро взлетел сразу почти 11 копеек при продаже – с 26,4559/26,4883 до 26,5721/26,5968.
В целом, местные покупатели и продавцы сами находили компромисс по курсу и вмешательства Нацбанка не понадобилось. Хотя регулятор и пристально мониторил рынок. Выкупать ему было особо нечего – все предложение поглощал сам рынок.
Ход торгов:
Стартовали торги с 24,46/24,49 гривен, что было чуть выше пятничного закрытия 24,45/24,475. Спрос на первом этапе несколько превышал предложение и это работало на подорожание валюты.
К 11 часам котировки покупки доллара чуть выросли до 24,465/24,49 гривен, а к 12:00 достигли отметки 24,47/24,495. Но как только курс существенно рос – тут же выходили продавцы, которые предпочитали продавать валюту порциями и не сбивать этим рынок. К обеду доллар подорожал до 24,49/24,515 и это были почти пиковые котировки по дню.
В поиске между покупателями и продавцами золотой середины по курсу – и прошла первая половина сессии.
После 14 часов рынок стали покидать основные игроки и спекулянты работали уже на единичных сделках, с трудом подтянув доллар до уровня 24,495/24,52.
К 15:00 курс просел до 24,475/24,50 гривен, а затем после вялых единичных операций – окончательно закрепился на отметке 24,495/24,52 к концу сессии.
Главные события 24 февраля на межбанке:
1) Доллар с утренних 24,46/24,49 гривен вырос до 24,495/24,52 к завершению сессии;
2) Нацбанк сегодня не выходил на межбанк, предпочитая просто наблюдать за происходящим со стороны;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,4947 гривен, а официальный на 25 февраля составил 24,4995 гривны за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,48 / 24,50
евро – 26,48 / 26,50
российский рубль – 0,3744 / 0,3752
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0856 / 1,0857
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство владельцев авто с ГБО поддерживают ужесточение контроля за правильностью установки – экспертВчера, 19:08 - 38803 73
Чтобы платить в Украине ипотеку, нужно торговать наркотиками или оружием – Гончарук8 ч. назад - 4646 20
В Киеве установили рекорд по количеству эвакуированных за день автомобилей9 ч. назад - 2214 11
В комитете цифровой трансформации сказали, сколько IT-отрасль должна приносить в бюджет9 ч. назад - 576 5
Оржель прогнозирует на лето снижение цены газа до $807 ч. назад - 1012 4
Большинство владельцев авто с ГБО поддерживают ужесточение контроля за правильностью установки – экспертВчера, 19:08 - 38803 73
Межбанк: коронавирусная паника ударит по евро8 ч. назад - 8279
Чтобы платить в Украине ипотеку, нужно торговать наркотиками или оружием – Гончарук8 ч. назад - 4646 20
Экономист объяснил, как правильно считать доходы украинцевВчера, 21:00 - 2961 2
В Киеве установили рекорд по количеству эвакуированных за день автомобилей9 ч. назад - 2214 11
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)6 ч. назад - 200
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1089
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 909 1
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 1007
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 4057 2