Начались продажи электромобиля Chevrolet Menlo

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Chevrolet начал продавать в Китае свой первый электромобиль — кроссовер Chevrolet Menlo. Его цена составляет от 159 900 юаней (примерно 21 000 евро).
Официальная премьера Menlo состоялась в ноябре 2019 года. Он построен на базе концепта Chevrolet FNR-X и электромобиля Buick Velite 6 EV, который тоже продается в Поднебесной. Menlo получил современный дизайн кузова (стиль кроссовера сочетается с элементами купе), светодиодные фары, 17-дюймовые спортивные колесные диски, багажник на 1077 литров, панорамную крышу, полностью цифровую приборную панель с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, передовую информационно-развлекательную систему.
Chevrolet Menlo
Электрическая силовая установка состоит из электромотора на 110 кВт и литий-ионной батареи на 13,1 110 кВт. Запас хода – 410 км, что можно считать вполне хорошим показателем. Батарею до 80% можно зарядить всего за 40 минут.
Chevrolet Menlo
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