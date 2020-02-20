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Начались продажи электромобиля Chevrolet Menlo

Начались продажи электромобиля Chevrolet Menlo

Chevrolet начал продавать в Китае свой первый электромобиль — кроссовер Chevrolet Menlo. Его цена составляет от 159 900 юаней (примерно 21 000 евро).

Официальная премьера Menlo состоялась в ноябре 2019 года. Он построен на базе концепта Chevrolet FNR-X и электромобиля Buick Velite 6 EV, который тоже продается в Поднебесной. Menlo получил современный дизайн кузова (стиль кроссовера сочетается с элементами купе), светодиодные фары, 17-дюймовые спортивные колесные диски, багажник на 1077 литров, панорамную крышу, полностью цифровую приборную панель с 10-дюймовым сенсорным дисплеем, передовую информационно-развлекательную систему.

Chevrolet Menlo

Электрическая силовая установка состоит из электромотора на 110 кВт и литий-ионной батареи на 13,1 110 кВт. Запас хода – 410 км, что можно считать вполне хорошим показателем. Батарею до 80% можно зарядить всего за 40 минут.

Chevrolet Menlo

По материалам autonews.ua
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