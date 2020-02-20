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Что чаще всего покупают в интернете

Что чаще всего покупают в интернете

Из 7 млн интернет-пользователей в Украине, которые совершают покупки онлайн, 45% приобретают бытовую технику и электронику.

Об этом свидетельствует аналитика OLX.

Портрет покупателя:

  • самые активные интернет-покупатели – в возрасте от 26 до 35 лет;
  • 55% ежемесячных посещений – из приложений, 20% пользуются мобильной версией, а на десктоп приходится 25% посещений.

Топ покупок в интернете:

  • бытовая техника и электроника – их покупают 45% украинских интернет-потребителей, а средняя сумма – 2190 грн. При этом в большинстве случаев заказывают мелкую технику для дома (миксеры, фены, утюги), смартфоны, планшеты и другие гаджеты;

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  • одежда – ищут 41% онлайн-шопперов, средний чек – 830 грн;
  • косметика – 34% среди всех, кто делает покупки в Интернете.

Стало также известно о товарах, которые украинцы хотели бы покупать онлайн, но пока что не имеют для этого возможности. Среди самых популярных ответов – медицинские препараты, заказ доставки готовых блюд, продукты питания, обувь и книжки в печатном виде.

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По материалам Finance.UA
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