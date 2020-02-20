Что чаще всего покупают в интернете

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Из 7 млн интернет-пользователей в Украине, которые совершают покупки онлайн, 45% приобретают бытовую технику и электронику.
Об этом свидетельствует аналитика OLX.
Портрет покупателя:
Топ покупок в интернете:
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Стало также известно о товарах, которые украинцы хотели бы покупать онлайн, но пока что не имеют для этого возможности. Среди самых популярных ответов – медицинские препараты, заказ доставки готовых блюд, продукты питания, обувь и книжки в печатном виде.
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