Особенности е-декларирования: названы доходы, которые не нужно указывать

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Средства, возвращенные в виде налоговой скидки за обучение ребенка, не считаются доходом, поэтому их не нужно указывать в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
“На «горячую линию» Национального агентства на прошлой неделе поступило большое количество вопросов, касающихся целесообразности внесения в раздел 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации суммы средств, возвращенных по налогу на доходы физических лиц за обучение ребенка”, – говорится в сообщении.
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Национальное агентство отмечает, что налоговая скидка, начисленная и выплаченная в соответствии со статьей 166 Налогового кодекса Украины, не считается доходом для целей декларирования и не указывается в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации.
Напомним случаи, когда годовая декларация не подается:
Обязанность подавать декларации возникает при получении:
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