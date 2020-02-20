Особенности е-декларирования: названы доходы, которые не нужно указывать

Средства, возвращенные в виде налоговой скидки за обучение ребенка, не считаются доходом, поэтому их не нужно указывать в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

“На «горячую линию» Национального агентства на прошлой неделе поступило большое количество вопросов, касающихся целесообразности внесения в раздел 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации суммы средств, возвращенных по налогу на доходы физических лиц за обучение ребенка”, – говорится в сообщении.

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Национальное агентство отмечает, что налоговая скидка, начисленная и выплаченная в соответствии со статьей 166 Налогового кодекса Украины, не считается доходом для целей декларирования и не указывается в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации.

Напомним случаи, когда годовая декларация не подается:

доходы от налоговых агентов, которые не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход;

доходы исключительно от налоговых агентов независимо от вида и размера начисленного (выплаченного, предоставленного) дохода, кроме случаев, прямо предусмотренных IV разделом Налогового кодекса Украины;

доходы от операций продажи (обмена) имущества, дарения, при нотариальном удостоверении договоров, по которым уже был уплачен налог на доходы физических лиц;

доходы в виде объектов наследства, облагаемых по нулевой ставке налога и/или с которых уже был уплачен налог.

Обязанность подавать декларации возникает при получении:

доходов от других физлиц, не зарегистрированных в качестве самозанятых лиц (налоговых агентов);

доходов от налоговых агентов, которые не подлежали налогообложению при выплате, но которые не освобождены от налогообложения;

иностранного дохода;

в других предусмотренных Кодексом случаях.

Справка Finance.ua:

Национальное агентство по предупреждению коррупции ( НАПК ) передало в правоохранительные органы, которые с начала февраля 2020 года могут получить доступ к банковской информации без санкции суда, результаты проверки 67 деклараций, в которых обнаружены 874,7 млн гривен скрытых доходов.

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