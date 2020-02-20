Sony собирается выпустить два новых смартфона (фото)

Sony готовит продолжения своих флагманов 2019 года. Новые телефоны выйдут под названиями Sony Xperia 1 (II) и Sony Xperia 10 (II). Об этом сообщает издание Engadget со ссылкой на публикацию в Twitter блогера Max Weinbach.

Sony Xperia 1 (II) будет обладать 6,5-дюймовым 4K экраном. Также у экрана будет технология, которая создает эффект частоты обновления экрана на 90 Гц. Тоесть, это не настоящие 90 Гц, а лишь их имитация. Внутри у телефона будет процессор Snapdragon 865 и поддержка 5G связи.



Фото: Max Weinbach, Twitte

Что касается других спецификаций, то ожидается, что емкость батареи у флагмана составит 4000 мА/ч. Объектив камеры оборудуют 3-кратным зумом. Также будет 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.