У "Роснефти" имеются логистические проблемы из-за санкций США против ее "дочки" - СМИ

Крупнейшая российская нефтяная компания “Роснефть” столкнулась с логистическими проблемами при экспорте своей нефти и нефтепродуктов, поскольку несколько покупателей потребовали немедленно убрать Rosneft Trading, которая попала под санкции США, со всей цепочки поставок.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на 5 источников в отрасли.

“С точки зрения логистики это огромная головная боль. Придется изменить очень много контрактов”, – подчеркнул один источник.

По словам трейдеров, сейчас все закупки нефти у “Роснефти” осуществляются в прежнем режиме.

Компания “Роснефть” не ответила на запрос издания. Rosneft Trading является дочерней компанией “Роснефти”.

Отмечается, что санкции США были призваны не дать Rosneft Trading SA поставлять венесуэльскую нефть, но собеседники заявляют, что ограничения мешают и поставке российской нефти, так как компании стараются избегать ассоциаций с RTSA, значительная часть бизнеса которой приходится на Европу.

“Основная цель сейчас – изменить цепочку поставок и убрать любые упоминания RTSA”, – сказал руководитель крупного торгового дома, который регулярно покупает грузы в “Роснефти”.

Источник в другой торговой компании добавил, что отдел внутреннего контроля требует с 18 февраля избегать любых новых соглашений с RTSA.

Напомним:

Администрация Трампа во вторник, 18 февраля, объявила о введении санкций против “дочки” российской нефтяной компании “Роснефть” за помощь Венесуэле обойти санкции в отношении экспорта нефти.

Под санкции попала зарегистрированная в Швейцарии компания Rosneft Trading SA. Она выступала посредником при продаже нефти из Венесуэлы по всему миру от имени режима Николаса Мадуро, отметил представитель администрации президента США.