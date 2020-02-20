УЗ хочет купить дизтоплива почти на 5 миллиардов - выбирает из 12 компаний

На участие в конкурсе на закупку 200 тыс. тонн дизельного топлива по рамочному соглашению для нужд железнодорожной отрасли Украины на текущий год подали заявки 12 компаний.

Как сообщили в пресс-службе акционерной компании “Укрзализныця”, документы на конкурс подали «Алпен Трейд», «ОККО Контракт», «Альянс Энерго Трейд», «Анвитрейд», Торговый дом “Газтрим”, Торговый дом «Сокар Украина», «Глуско Украина», «Оил-Трейд 2018», «Торум», «Укргазвыдобування», «Ливайн Торг», Южная топливно-экспедиционная компания. Согласно сообщению, ориентировочная стоимость указанной закупки составляет более 4,7 млрд грн, сумма тендерного обеспечения – 10 млн грн, размер минимального шага понижения цены – 0,5%. В пресс-службе напомнили, что закупка горюче-смазочных материалов является одной из основных статей расходов компании.

Ранее “Укрзализныця” организовала ряд встреч с поставщиками нефтепродуктов для согласования прозрачных и логических правил сотрудничества и подготовки к заключению рамочного соглашения, количество заявок на которое свидетельствует о растущем доверии рынка к трансформационным процессам в компании.