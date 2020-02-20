Прибыль украинских банков выросла на 22%

В январе 2020 года прибыль украинских банков на 22% больше, чем годом ранее – 6,6 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

“Банковский сектор начал новый год с высоких показателей. Основные факторы – высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы. Доходы банков выросли на 12% до 22,6 млрд грн, тогда как расходы – на 8% до 16 млрд грн”, – говорится в сообщении.

Факторы роста банковской прибыли:

рост чистых процентных доходов банков на 4% до 7,3 млрд грн;

рост чистых комиссионных доходов банков на 11% до 3,5 млрд грн;

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положительный результат от переоценки и от операций купли продажи – 2,7 млрд грн;

низкий объем отчислений банками в резервы – 1,3 млрд грн против 1,8 млрд грн в прошлом году.

“В 2019 году банковский сектор Украины установил исторический рекорд прибыльности – 59,6 млрд грн”, – напомнил регулятор.

Справка Finance.ua:

В 2019 году из 75 банков, действующих в Украине, убыточными были только шесть, их совокупный убыток составил 0,2 млрд грн.

По данным НБУ , объем гривневых депозитов в украинских банках за 2019 год вырос на 18,5% – до 639,733 миллиарда гривен.

Валютных (в долларовом эквиваленте) – на 28,5%, до 17,160 миллиарда долларов.

В декабре объем гривневых депозитов вырос на 9,8%, валютных – на 6,6%.

В Фонде гарантирования вкладов физических лиц предоставили разъяснения, как получить гарантированную сумму вклада из банка, который признан неплатежеспособным.

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