Прибыль украинских банков выросла на 22%

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В январе 2020 года прибыль украинских банков на 22% больше, чем годом ранее – 6,6 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
“Банковский сектор начал новый год с высоких показателей. Основные факторы – высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы. Доходы банков выросли на 12% до 22,6 млрд грн, тогда как расходы – на 8% до 16 млрд грн”, – говорится в сообщении.
Факторы роста банковской прибыли:
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“В 2019 году банковский сектор Украины установил исторический рекорд прибыльности – 59,6 млрд грн”, – напомнил регулятор.
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