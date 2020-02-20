McDonald’s поможет удешевить 3D-печать

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Смолы для 3D-принтеров могут быть дорогими, но новый и экологически безопасный метод повторного использования растительного масла может стать потенциальным способом сделать их намного дешевле. Исследователи из Университета Торонто в Скарборо придумали новый метод использования отработанного растительного масла, который им удалось заполучить благодаря McDonald’s.
Первоначальная идея пришла от профессора Андре Симпсона, директора Центра ЯМР по окружающей среде при университете. Несколько лет назад Симпсон приобрел 3D-принтер, который будет использоваться в лаборатории для изготовления нестандартных деталей, которые поддерживают жизнь организмов внутри спектрометра ЯМР (ядерного магнитного резонанса).
Коммерческая смола, необходимая для высокоточной 3D-печати, была довольно дорогой, что привело Симпсона к обдумыванию альтернатив – например, растительного масла. Ученый сообщил: “Мы обнаружили, что отработанное растительное масло McDonald’s имеет отличный потенциал в качестве смолы для 3D-печати”.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Чтобы платить в Украине ипотеку, нужно торговать наркотиками или оружием – Гончарук11 ч. назад - 6275 20
В Киеве установили рекорд по количеству эвакуированных за день автомобилей12 ч. назад - 2509 13
Накопить на старость: в Раде придумали новый вариант изменения пенсионной системыОколо часа назад - 502 7
Оржель прогнозирует на лето снижение цены газа до $8010 ч. назад - 1180 5
В комитете цифровой трансформации сказали, сколько IT-отрасль должна приносить в бюджет12 ч. назад - 706 5
Межбанк: коронавирусная паника ударит по евро11 ч. назад - 13218
Чтобы платить в Украине ипотеку, нужно торговать наркотиками или оружием – Гончарук11 ч. назад - 6275 20
В Киеве установили рекорд по количеству эвакуированных за день автомобилей12 ч. назад - 2509 13
Штаты усложняют правила выдачи Green Card9 ч. назад - 2409 1
Самые востребованные профессии на рынке и в IT14 ч. назад - 2389
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)9 ч. назад - 268
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1110
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 930 1
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 1021
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 4087 2