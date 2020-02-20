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McDonald’s поможет удешевить 3D-печать

McDonald’s поможет удешевить 3D-печать

Смолы для 3D-принтеров могут быть дорогими, но новый и экологически безопасный метод повторного использования растительного масла может стать потенциальным способом сделать их намного дешевле. Исследователи из Университета Торонто в Скарборо придумали новый метод использования отработанного растительного масла, который им удалось заполучить благодаря McDonald’s.

Первоначальная идея пришла от профессора Андре Симпсона, директора Центра ЯМР по окружающей среде при университете. Несколько лет назад Симпсон приобрел 3D-принтер, который будет использоваться в лаборатории для изготовления нестандартных деталей, которые поддерживают жизнь организмов внутри спектрометра ЯМР (ядерного магнитного резонанса).

Коммерческая смола, необходимая для высокоточной 3D-печати, была довольно дорогой, что привело Симпсона к обдумыванию альтернатив – например, растительного масла. Ученый сообщил: “Мы обнаружили, что отработанное растительное масло McDonald’s имеет отличный потенциал в качестве смолы для 3D-печати”.

По материалам Комментарии
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