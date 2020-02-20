Минцифры доработало е-кабинет застройщика

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В Министерстве цифровой трансформации Украины доработали электронный кабинет застройщика, и теперь он автоматически проверяет информацию из реестра, которую внесли офлайн.
Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на своей странице в FACEBOOK.
“Мы доработали кабинет и отныне автоматически перепроверяем информацию из реестра, которая вносилась путем получения услуги офлайн. А очень скоро все услуги в строительстве станут автоматическими и электронными”, – написал он.
Федоров пояснил, что это сделано для того, чтобы уменьшить влияние коррупции в сфере строительства.
“Два месяца бандиты, которые годами зарабатывали миллиарды гривен на взятках и уже несут большие потери от первых шагов цифровизации, пытаются обмануть и дискредитировать кабинет застройщика. И они даже решили, что им это удалось. Мы были готовы к таким атакам и внимательно следили за ними”, – уточнил министр.
Напомним, информация в е-кабинете проверяется автоматически, в том числе:
Онлайн-сервис доступен на портале ДАБИ по ссылке, через вход в личный кабинет. Также в личном кабинете предприниматели уже могут пожаловаться на коррупцию.
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