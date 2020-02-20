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Минцифры доработало е-кабинет застройщика

Минцифры доработало е-кабинет застройщика

В Министерстве цифровой трансформации Украины доработали электронный кабинет застройщика, и теперь он автоматически проверяет информацию из реестра, которую внесли офлайн.

Об этом вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил на своей странице в FACEBOOK.

“Мы доработали кабинет и отныне автоматически перепроверяем информацию из реестра, которая вносилась путем получения услуги офлайн. А очень скоро все услуги в строительстве станут автоматическими и электронными”, – написал он.

Федоров пояснил, что это сделано для того, чтобы уменьшить влияние коррупции в сфере строительства.

“Два месяца бандиты, которые годами зарабатывали миллиарды гривен на взятках и уже несут большие потери от первых шагов цифровизации, пытаются обмануть и дискредитировать кабинет застройщика. И они даже решили, что им это удалось. Мы были готовы к таким атакам и внимательно следили за ними”, – уточнил министр.

Напомним, информация в е-кабинете проверяется автоматически, в том числе:

  • относительно права собственности на участок и его целевое назначение;
  • относительно соответствия параметров объекта СС1: квадратура, количество этажей и т.д.

Онлайн-сервис доступен на портале ДАБИ по ссылке, через вход в личный кабинет. Также в личном кабинете предприниматели уже могут пожаловаться на коррупцию.

Справка Finance.ua:

  • 13 декабря 2019 года Кабмин презентовал электронный кабинет застройщика.
  • Уже начато более 1000 строек и еще более 500 введено в эксплуатацию онлайн.
  • Пока это касается только класса СС1 (небольшое строительство), но СС2 и СС3 уже в активной реализации.

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По материалам Finance.UA
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