В Киеве на Троещине подорвали отделение банка (видео)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Киеве на проспекте Маяковского, 26 в ночь на понедельник, 24 февраля, подорвали отделение “Таскомбанка”.
Об этом сообщает “Информатор”.
Указано, что здание получило достаточно серьезные повреждения. Правохранители прибыли на место происшествия, выясняют обстоятельства случившегося.
“В результате взрыва никто не пострадал. Взрыв произошел около двух часов ночи, однако заметили повреждения через несколько часов”, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что целью злоумышленников, скорее всего, был банкомат, однако сейф остался целым.
Напомним, 9 января 2020 года в Киеве по адресу улица Николая Закревского, 93-а прогремел взрыв в отделении Ощабанка. Предварительно, злоумышленники пытались взорвать банкомат, чтобы завладеть деньгами, но в тот раз им это не удалось. После детонации открылась лишь внешняя крышка, а сам сейф остался закрытым. К счастью, никто не пострадал и само помещение не получило серьезных повреждений.
А 30 ноября 2019 года в Днепровском районе Киева двое неизвестных мужчин взорвали отделение Ощадбанка. Главной целью злоумышленников также был банкомат. Но уже на следующий день злоумышленников удалось задержать.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство владельцев авто с ГБО поддерживают ужесточение контроля за правильностью установки – экспертВчера, 19:08 - 25463 48
В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег - статистикаВчера, 13:39 - 2003 7
Кому в Киеве сложно найти работуВчера, 12:00 - 4088 5
Чтобы платить в Украине ипотеку, нужно торговать наркотиками или оружием – ГончарукОколо часа назад - 598 4
Сколько платят представителям самых опасных профессий (инфографика)Вчера, 10:10 - 12504 3
Большинство владельцев авто с ГБО поддерживают ужесточение контроля за правильностью установки – экспертВчера, 19:08 - 25463 48
Как получить международное водительское удостоверение (инфографика)Вчера, 15:06 - 9763
Кому в Киеве сложно найти работуВчера, 12:00 - 4088 5
Купить квартиру: от чего зависит стоимость недвижимостиВчера, 17:08 - 2601
Экономист объяснил, как правильно считать доходы украинцевВчера, 21:00 - 2262 2
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 990
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 855 1
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 959
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3958 2
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 3654 2