В Киеве на Троещине подорвали отделение банка (видео)

В Киеве на проспекте Маяковского, 26 в ночь на понедельник, 24 февраля, подорвали отделение “Таскомбанка”.

Об этом сообщает “Информатор”.

Указано, что здание получило достаточно серьезные повреждения. Правохранители прибыли на место происшествия, выясняют обстоятельства случившегося.

“В результате взрыва никто не пострадал. Взрыв произошел около двух часов ночи, однако заметили повреждения через несколько часов”, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что целью злоумышленников, скорее всего, был банкомат, однако сейф остался целым.

Напомним, 9 января 2020 года в Киеве по адресу улица Николая Закревского, 93-а прогремел взрыв в отделении Ощабанка. Предварительно, злоумышленники пытались взорвать банкомат, чтобы завладеть деньгами, но в тот раз им это не удалось. После детонации открылась лишь внешняя крышка, а сам сейф остался закрытым. К счастью, никто не пострадал и само помещение не получило серьезных повреждений.

А 30 ноября 2019 года в Днепровском районе Киева двое неизвестных мужчин взорвали отделение Ощадбанка. Главной целью злоумышленников также был банкомат. Но уже на следующий день злоумышленников удалось задержать.

