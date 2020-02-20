Межбанк: коронавирусная паника ударит по евро

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Понедельник будет активным днем на валютном рынке.
Ключевые факторы, которые повлияют на поведение участников торгов:
1) Начало основных объемов возмещений НДС. Часть клиентов-экспортеров постарается придерживать валюту до поступления средств от государства и этим снизит объемы предложения;
2) Завтрашний аукцион по размещению ОВГЗ. Предлагаются облигации на 70 дней,511 дней, 679 и 2646 дней. “Фишка” аукциона в том, что в этот раз не оглашаются объемы размещения этих бумаг. Это скорее -плюс для гривны и валютного рынка, так как если инвесторы и Минфин Украины “сойдутся” по доходности этих облигаций – предложение валюты может увеличится. Но есть и “минус” – те же нерезиденты еще имеют гривну от предыдущих погашений ОВГЗ и могут просто во многом “перевложить” эти ресурсы без дополнительного завода валюты в страну;
3) Психологический – паника в Италии в связи с коронавирусом порядком нервирует международные рынки и “бьет” по евро. В этом случае, более привлекательным для инвесторов и спекулянтов выглядит доллар и это может привести к валютным ралли по паре евро/доллар на международных площадках и опосредованно отразится на гривне.
По нашим прогнозам, 24 февраля объемы операций на торгах составят до $220-250 млн при заключении до 550-630 сделок. Спекулянты продолжат работать в формате «в две стороны», но при малейшей возможности постараются покачать курс в течение дня, подстраиваясь под действия крупных участников рынка.
НБУ по возможности будет скупать доллар на торгах, что частично будет поддерживать котировки американской валюты даже в случае ситуативного роста ее предложения перед аукционом.
По нашим прогнозам, 24 февраля коридор по доллару будет в пределах 24,35-24,55 гривен с зависимостью рынка от действий крупных игроков и нерезидентов, желающих поучаствовать в завтрашнем аукционе по размещению ОВГЗ.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 24,45 / 24,47
евро – 26,49 / 26,51
российский рубль – 0,3792 / 0,3797
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство владельцев авто с ГБО поддерживают ужесточение контроля за правильностью установки – экспертВчера, 19:08 - 25463 48
В 2019 году украинцы в Польше потратили рекордную сумму денег - статистикаВчера, 13:39 - 2003 7
Кому в Киеве сложно найти работуВчера, 12:00 - 4088 5
Чтобы платить в Украине ипотеку, нужно торговать наркотиками или оружием – ГончарукОколо часа назад - 598 4
Сколько платят представителям самых опасных профессий (инфографика)Вчера, 10:10 - 12504 3
Большинство владельцев авто с ГБО поддерживают ужесточение контроля за правильностью установки – экспертВчера, 19:08 - 25463 48
Как получить международное водительское удостоверение (инфографика)Вчера, 15:06 - 9763
Кому в Киеве сложно найти работуВчера, 12:00 - 4088 5
Купить квартиру: от чего зависит стоимость недвижимостиВчера, 17:08 - 2601
Экономист объяснил, как правильно считать доходы украинцевВчера, 21:00 - 2262 2
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 990
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 855 1
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 959
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 3958 2
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 3654 2