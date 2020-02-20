Межбанк: коронавирусная паника ударит по евро

Понедельник будет активным днем на валютном рынке.

Ключевые факторы, которые повлияют на поведение участников торгов:

1) Начало основных объемов возмещений НДС. Часть клиентов-экспортеров постарается придерживать валюту до поступления средств от государства и этим снизит объемы предложения;

2) Завтрашний аукцион по размещению ОВГЗ. Предлагаются облигации на 70 дней,511 дней, 679 и 2646 дней. “Фишка” аукциона в том, что в этот раз не оглашаются объемы размещения этих бумаг. Это скорее -плюс для гривны и валютного рынка, так как если инвесторы и Минфин Украины “сойдутся” по доходности этих облигаций – предложение валюты может увеличится. Но есть и “минус” – те же нерезиденты еще имеют гривну от предыдущих погашений ОВГЗ и могут просто во многом “перевложить” эти ресурсы без дополнительного завода валюты в страну;

3) Психологический – паника в Италии в связи с коронавирусом порядком нервирует международные рынки и “бьет” по евро. В этом случае, более привлекательным для инвесторов и спекулянтов выглядит доллар и это может привести к валютным ралли по паре евро/доллар на международных площадках и опосредованно отразится на гривне.

По нашим прогнозам, 24 февраля объемы операций на торгах составят до $220-250 млн при заключении до 550-630 сделок. Спекулянты продолжат работать в формате «в две стороны», но при малейшей возможности постараются покачать курс в течение дня, подстраиваясь под действия крупных участников рынка.

НБУ по возможности будет скупать доллар на торгах, что частично будет поддерживать котировки американской валюты даже в случае ситуативного роста ее предложения перед аукционом.

По нашим прогнозам, 24 февраля коридор по доллару будет в пределах 24,35-24,55 гривен с зависимостью рынка от действий крупных игроков и нерезидентов, желающих поучаствовать в завтрашнем аукционе по размещению ОВГЗ.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:

доллар США – 24,45 / 24,47

евро – 26,49 / 26,51

российский рубль – 0,3792 / 0,3797

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