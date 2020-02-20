Самые востребованные профессии на рынке и в IT

Рекрутинговый портал hh.ua | grc проанализировал базу вакансий, размещенных за 2019 год, и выбрал самые востребованные профессии.

Общая статистика

Согласно исследованию, в 2019 году больше всего вариантов по трудоустройству имели IT-шники и менеджеры по продажам. На третьем месте – маркетологи.

Четвертое место разделил административный персонал и представители сферы производства — 6%.

По сравнению с 2018 годом, доля предложений в категориях «Бухгалтерия» и «Рабочий персонал» снизилась до 4-5%.

В список профсфер с низкой конкуренцией попали предложения от Государственного центра занятости, а также те, в которых ощущается кадровый дефицит. На одну вакансию в этих профессиях приходилось от 1,4 до 3,2 резюме.

Востребованные IT-направления

Наибольшим спросом в категории IT пользовались разработчики. На них приходилась каждая 5 вакансия, или 21%.

Менее популярны инженеры (8% вакансий), специалисты отделов поддержки (6% вакансий), аналитики, менеджеры проектов и системные администраторы (по 5% вакансий).

Десятку замыкают вакансии для тестировщиков, QA-специалистов — 3%.