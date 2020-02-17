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Почему безработных стало меньше

Почему безработных стало меньше

В прошлом году с января по сентябрь по сравнению с аналогичным периодом 2018-го число занятых украинцев в возрасте 15-70 лет возросло на 219 тыс. человек, или 58,3%. Работу имели 16,6 млн граждан.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сообщили в Государственном центре занятости.

Без работы остались 1,5 млн человек. Это на 88 тыс. граждан меньше, чем было в январе-сентябре 2018-го.

Этому способствовали несколько факторов, пояснили в Госцентре занятости. Возросло количество работодателей, сотрудничавших с центрами занятости. На 4% стало больше вакансий в базе данных службы – 1,2 млн предложений работы.

В течение прошлого года в центрах занятости услуги получили 2,1 млн граждан. Без предоставления статуса безработного работу удалось найти 826 тыс. украинцев.

Почти 140 тыс. безработных прошли профессиональное обучение. Из них 96% людей нашли работу.

Всего профориентационными услугами пользуются почти 1 млн зарегистрированных безработных. Также более 1 млн старшеклассников и студентов различных учебных заведений.

По материалам Газета по-Украински
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