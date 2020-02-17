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Нацбанк за неделю пополнил резервы на $125 млн

Нацбанк за неделю пополнил резервы на $125 млн

В течение 17-21 февраля 2020 года Национальный банк Украины выкупил с межбанковского валютного рынка 125 миллионов долларовые для пополнения золотовалютных резервов Украины.

Такую информацию разместили на сайте Нацбанка.

Продажи валюты из резервов не происходило, что свидетельствует о том, что предложение валюты превышало спрос на нее. Такая ситуация способствовала тому, что курс доллара в течение недели существенно не изменялся и колебался в пределах 24,44-24,52 гривны за доллар.

Всего с начала 2020 года Нацбанк приобрел на валютном рынке уже свыше 1 миллиарда долларов, а продал из резервов для сдерживания роста курса валют 295 миллионов долларов. Резервы пополнили на 706 миллионов долларов.

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По материалам hromadske.tv
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