Нацбанк за неделю пополнил резервы на $125 млн

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В течение 17-21 февраля 2020 года Национальный банк Украины выкупил с межбанковского валютного рынка 125 миллионов долларовые для пополнения золотовалютных резервов Украины.
Такую информацию разместили на сайте Нацбанка.
Продажи валюты из резервов не происходило, что свидетельствует о том, что предложение валюты превышало спрос на нее. Такая ситуация способствовала тому, что курс доллара в течение недели существенно не изменялся и колебался в пределах 24,44-24,52 гривны за доллар.
Всего с начала 2020 года Нацбанк приобрел на валютном рынке уже свыше 1 миллиарда долларов, а продал из резервов для сдерживания роста курса валют 295 миллионов долларов. Резервы пополнили на 706 миллионов долларов.
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