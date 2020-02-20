Czinger представила мощный гиперкар (фото, видео)

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Американская компания Czinger представила мощный гиперкар Czinger 21C. В общем изготовят 80 экземпляров новинки.
Об этом сообщает Autocar.
Купе имеет двухместный салон, в котором сиденья расположены друг за другом, а в производстве широко используются технологии 3D-печати.
Битурбированный двигатель V8 объемом 2,88 литра выдает до 11 тысяч оборотов в минуту и сочетается с семиступенчатой секвентальной коробкой передач. Ему помогает пара электромоторов, каждый из которых вращает свое переднее колесо. Суммарно агрегаты развивают 1250 л.с., при этом на каждую лошадиную силу приходится ровно 1 кг массы.
За питание электромоторов отвечают литий-титанатные аккумуляторы, отличающиеся поддержкой особо быстрой зарядки.
Czinger 21C разгоняется до 100 км/ч всего за 1,9 секунды, что ставит его в один ряд с полностью электрическими гиперкарами вроде Lotus Evija, Aspark Owl, родственного дуэта Rimac C_Two и Pininfarina Battista, не говоря уже о будущем Tesla Roadster. Дрэговую дистанцию в четверть мили «Зингер» проезжает за 8,1 секунды, третью сотню набирает за 15 секунд, а четвертую – за 29 секунд.
Фото: autocar.co.uk
Помимо гражданской модели, Czinger подготовил гоночную – с оптимизированной для трека аэродинамикой. Она весит меньше – 1218 кг, разгоняется «всего лишь» до 380 км/ч, зато уже на двух с половиной сотнях генерирует 790 кг прижимной силы против 250 кг у гиперкара для обычных дорог.
Фото: autocar.co.uk
Czinger Vehicles планирует построить только 80 экземпляров 21C. Таким образом, новинка от калифорнийского стартапа будет столь же редкой, как шведский гибрид Koenigsegg Regera. Цена пока не объявлена, но она явно будет семизначной.
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