Межбанк: перекос работал в пользу гривны

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В пятницу на валютном рынке практически не наблюдалось иностранцев. И покупателями, и продавцами – были в основном местные компании. Это отражалось на характере торгов. Большинство сделок прошло в первой половине дня, а после обеда уже проходили единичные операции. При небольшом превышении предложения над спросом на торги выходил Нацбанк и покупал доллар по 24,44 гривны. Это быстро изъяло с межбанка избыток валюты и не дало котировкам по доллару уйти к уровням порядка 24,40 гривен и чуть ниже.
Клиенты закрывали свои текущие внешнеэкономические обязательства и задолженность перед бюджетом по налогам (у кого она еще осталась на утро 21 февраля). Во второй половине дня на рынке уже остались практически одни спекулянты и особой активности не было.
Ход торгов:
Стартовали торги с 24,42/24,45 гривен, что было ниже вчерашнего закрытия 24,445/24,465. Перекос на межбанке в части роста предложения работал в пользу укрепления гривны.
К 11 часам при уровне 24,435/24,46 – предложение окончательно начало превышать спрос, что должно было привести к проседанию курса. Но на торгах “засветился” Нацбанк с покупкой доллара по 24,44 гривен и этим устранил потенциальное падение котировок. По нашим наблюдениям купил порядка $10-15 млн.
К 12:00 курс находился на отметке 24,44/24,465 гривен за доллар, а к обеду — вырос до 24,455/24,48. Он вырос за счет того, что выкуп доллара Нацбанком практически снял любое давление на американскую валюту. После обеда — на уже “тихом” рынке — доллар постепенно просел до 24,45/24,475 к завершению сессии.
Главные события 21 февраля на межбанке:
1) Доллар с утренних 24,42/24,45 гривен чуть вырос до 24,45/24,475 к завершению сессии;
2) Нацбанк сегодня не выходил на межбанк в более публичном формате аукциона, но через Matching выкупал доллар по 24,44 гривен. Купил по нашим наблюдениям порядка $10-15 млн;
3) Справочный курс НБУ на 12:00 зафиксирован на уровне 24,4505 гривен, а официальный на 24 февраля составил 24,453 гривны за доллар.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:
доллар США – 24,45 / 24,47
евро – 26,40 / 26,43
российский рубль – 0,3793 / 0,3801
На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,0861 / 1,0862
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